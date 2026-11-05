ABC
5 de noviembre de 2026
Ir a ABC en el Este
Ensiestados
ABC TV de 14:00:00 a 15:59:00
Ver ABC TV
Periodísticamente
ABC Cardinal AM de 14:00 a 15:59
Escuchar ABC AM
A de la Tarde
ABC FM 12:00 a 14:59
Escuchar ABC FM
Ensiestados
ABC TV de 14:00:00 a 15:59:00
Ver ABC TV
29º
Ahora
ver más
29º
Ahora
HOY
Min
20º
Máx
29º
undefined 2026-11-06
Min
20º
Máx
35º
undefined 2026-11-07
Min
18º
Máx
27º
undefined 2026-11-08
Min
14º
Máx
24º
undefined 2026-11-09
Min
12º
Máx
28º
undefined 2026-11-10
Min
17º
Máx
30º

Ver Pronóstico del Tiempo

Cotizaciones del día
DOLAR
Compra
6.130
Venta
6.720
PESO
Compra
1
Venta
10
REAL
Compra
1.030
Venta
1.230
EURO
Compra
6.320
Venta
7.200

Ver Cotizaciones

Mundo
05 de noviembre de 2026 - 14:25

El partido de Bénet respalda a Eisenkot y descarta Gobierno de unidad con Netanyahu

Imagen sin descripción

Jerusalén, 5 nov (EFE).- El partido Beyajad (Juntos), de los ex primeros ministros Naftali Bénet y Yair Lapid, recomendó este jueves al presidente de Israel, Isaac Herzog, que encargue a Gadi Eisenkot, líder del partido Yashar! la formación de Gobierno y descartó un Ejecutivo de unidad con el actual primer ministro y líder del Likud, Benjamín Netanyahu, pese a la insistencia del jefe del Estado en buscar acuerdos para evitar unas nuevas elecciones.

Por EFE
Agregá ABC a Google como fuente preferida en tus búsquedas.

"Bénet y Lapid lo dijeron esta semana: es la hora de los valientes. Es el momento de encargar la tarea a Gadi Eisenkot", dijo la diputada Liran Avishar Ben-Horin en las consultas que Herzog celebra con los partidos.

"No puede haber unidad con personas que tienen una visión del mundo fascista. No podemos unirnos con nadie que no crea que todos los seres humanos nacen iguales y que crea que hay razas superiores e inferiores", replicó el diputado Ram Ben Barak a Herzog, que preguntó a la delegación de Beyajad si ve posible un "Gobierno estable" para no "evitar elecciones repetidas, porque Israel no tiene tiempo para pasar por otra ronda así".

La diputada Meirav Cohen recurrió a la fábula del escorpión y la rana para rechazar un pacto con el Likud: "Sobre los valores no se puede llegar a compromisos. Con escorpiones no hago negocios. Hace falta confianza".

Beyajad defendió además una ley de reclutamiento obligatorio para los judíos ultraortodoxos, que hoy están en su mayoría exentos del servicio militar. "No aceptaremos una ley de evasión", aseguró la diputada Bruria Naim Erman.

Preguntados por una posible fusión con Yashar!, el partido de Eisenkot, Avishar Ben-Horin respondió: "Tenemos gente excelente. No lo estamos discutiendo ahora".

Herzog cierra este jueves la ronda de consultas con Yashar! y el Likud de Netanyahu, el partido más votado, en una Knéset (Parlamento) en la que el Likud y sus aliados suman 53 escaños, frente a los 48 del bloque opositor y los 19 de los partidos árabes.

Lo
más leído
del día

01
Política
Renunció Santiago Peña: la caída del Presidente por el caso Ueno Bank
Ver más
02
Economía
¡Atención clientes de Ueno! Este es el mail oficial para el cobro del anticipo y el correo debe llegar hoy
Ver más
03
Economía
Ueno Bank: no habrá correo; el BCP habilitará plataforma de registro y consulta para ahorristas afectados
Ver más
04
Política
Arranca la sesión: toda la Cámara de Diputados ya adelantó voto a favor del juicio político a Santiago Peña
Ver más
05
Política
Reunión clave en la ANR: Cartes y Alliana planifican sucesión presidencial
Ver más

Te puede interesar