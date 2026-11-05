El partido de Bénet respalda a Eisenkot y descarta Gobierno de unidad con Netanyahu

"Bénet y Lapid lo dijeron esta semana: es la hora de los valientes. Es el momento de encargar la tarea a Gadi Eisenkot", dijo la diputada Liran Avishar Ben-Horin en las consultas que Herzog celebra con los partidos.

"No puede haber unidad con personas que tienen una visión del mundo fascista. No podemos unirnos con nadie que no crea que todos los seres humanos nacen iguales y que crea que hay razas superiores e inferiores", replicó el diputado Ram Ben Barak a Herzog, que preguntó a la delegación de Beyajad si ve posible un "Gobierno estable" para no "evitar elecciones repetidas, porque Israel no tiene tiempo para pasar por otra ronda así".

La diputada Meirav Cohen recurrió a la fábula del escorpión y la rana para rechazar un pacto con el Likud: "Sobre los valores no se puede llegar a compromisos. Con escorpiones no hago negocios. Hace falta confianza".

Beyajad defendió además una ley de reclutamiento obligatorio para los judíos ultraortodoxos, que hoy están en su mayoría exentos del servicio militar. "No aceptaremos una ley de evasión", aseguró la diputada Bruria Naim Erman.

Preguntados por una posible fusión con Yashar!, el partido de Eisenkot, Avishar Ben-Horin respondió: "Tenemos gente excelente. No lo estamos discutiendo ahora".

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Herzog cierra este jueves la ronda de consultas con Yashar! y el Likud de Netanyahu, el partido más votado, en una Knéset (Parlamento) en la que el Likud y sus aliados suman 53 escaños, frente a los 48 del bloque opositor y los 19 de los partidos árabes.