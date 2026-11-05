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Mundo
05 de noviembre de 2026 - 17:35

El petróleo de Texas sube 2,72 %, hasta 90,52 dólares, pendiente de la guerra en Irán

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Nueva York, 5 nov (EFE).- El petróleo intermedio de Texas (WTI, por sus siglas en inglés) subió este jueves un 2,72 %, hasta 90,52 dólares el barril, mientras los inversores siguen pendientes de la evolución de la guerra de Irán después de la derrota de los republicanos en las elecciones de medio mandato.

Por EFE
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Al término de la sesión, los contratos de futuros del WTI para el mes de diciembre, los de referencia en Estados Unidos, sumaron 2,40 dólares respecto al cierre anterior.

El mercado del crudo estadounidense volvió a subir tras la caída del 8,3 % de este miércoles, después de que el presidente Donald Trump admitiera el impacto de la guerra con Irán en la debacle republicana en las elecciones legislativas de medio mandato.

Los demócratas, que en su mayoría han rechazado la guerra iniciada por Trump e Israel contra Irán, se impusieron a los republicanos y a partir de enero asumirán el control de la Cámara de Representantes de EE.UU. y el Senado.

La medida se interpretó en los mercados de forma positiva después de que Irán y EE.UU. retomaran hace más de una semana las negociaciones indirectas mediadas por Catar, que según Teherán pueden permitir reabrir el estrecho de Ormuz en solo dos días, aunque aún no han dado resultados.

Sin embargo, los precios volvieron a aumentar, pues la situación sigue sin resolverse y los ataques contra buques en el Golfo y en las inmediaciones del estrecho siguen sin detenerse.

El precio del crudo sigue demostrando su enorme vinculación a los acontecimientos geopolíticos y los avances, o las perspectivas de estos, hacia una salida diplomática del conflicto. FE

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