El petróleo de Texas sube un 1,4 % y frena su racha de caídas tras las elecciones en EEUU

A las 09:15 hora local (14:15 GMT), los contratos de futuros del WTI para entrega en diciembre, los de referencia en Estados Unidos, sumaban 1,24 dólares respecto al cierre anterior.

Los inversores evalúan ahora el rumbo futuro del conflicto entre Estados Unidos e Israel contra Irán, después el Partido Republicano sufriera una importante derrota frente a los demócratas, que recuperaron el control del Congreso y del Senado.

El propio Trump aseguró en la Casa Blanca que el conflicto en Irán motivó en parte el resultado electoral, debido al "ligero" aumento que provocó en el precio de la gasolina, aunque aseguró que, si tuviera que elegir, volvería a atacar a la República Islámica.

Mientras, en Irán, la Guardia Revolucionaria del país ha anunciado este jueves que dos petroleros y un remolcador ardieron tras chocar con minas marinas en el estrecho de Ormuz, ya que, según el cuerpo militar, intentaban pasar por una "ruta no autorizada" de esta estratégica vía.

La Guardia Revolucionaria aseguró que mantiene "un control firme sobre el estrecho de Ormuz" y culpó a Estados Unidos de "incitar a los buques a cometer infracciones y atravesar pasos minados", una conducta que, para el Ejército iraní, "solo resultará en mayores pérdidas financieras y derrotas políticas" para Washington y sus "aliados en la región".

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Los sucesos se producen tras la intensificación de los ataques contra buques y drones en el sur de Irán durante las últimas semanas.