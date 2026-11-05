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Mundo
05 de noviembre de 2026 - 08:10

El precio del crudo brent se gira al alza y sube el 1,50 %, hasta los 96 dólares

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Madrid, 5 nov (EFE).- El precio del barril de brent para entrega en enero se ha dado la vuelta este jueves y sube el 1,50 %, hasta los 96 dólares, después de encadenar tres jornadas a la baja en las que ha llegado a reducir su precio casi un 17 %, ante los posibles avances diplomáticos entre Estados Unidos e Irán.

Por EFE
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A las 11.45 horas de este jueves (10.45 GMT), el precio del crudo brent, el de referencia en Europa, se revaloriza ese 1,50 %, hasta los 96,03 dólares el barril en el mercado de futuros de Londres.

El brent encadenó en la víspera su tercera jornada consecutiva de pérdidas mientras el mercado espera avances diplomáticos entre Estados Unidos e Irán con los que poner fin a la guerra iniciada en febrero.

Asimismo, este miércoles, el precio del petróleo volvió a situarse por debajo de los 95 dólares el barril, tras bajar más del 8 %, en una jornada en la que el mercado reaccionó a las elecciones legislativas en Estados Unidos.

El Partido Republicano del presidente Donald Trump sufrió una importante derrota frente a los demócratas, que recuperaron el control del Congreso y del Senado.

El propio Trump aseguró en la Casa Blanca que el conflicto en Irán motivó en parte el resultado electoral, debido al "ligero" aumento que provocó en el precio de la gasolina, aunque aseguró que, si tuviera que elegir, volvería a atacar a la república islámica.

Mientras, en Irán, la Guardia Revolucionaria del país ha anunciado este jueves que dos petroleros y un remolcador ardieron tras chocar con minas marinas en el estrecho de Ormuz, ya que, según el cuerpo militar, intentaban pasar por una "ruta no autorizada" de esta estratégica vía.

La Guardia Revolucionaria aseguró que mantiene "un control firme sobre el estrecho de Ormuz" y culpó a Estados Unidos de "incitar a los buques a cometer infracciones y atravesar pasos minados", una conducta que, para el Ejército iraní, "solo resultará en mayores pérdidas financieras y derrotas políticas" para Washington y sus "aliados en la región".

Los sucesos se producen tras la intensificación de los ataques contra buques y drones en el sur de Irán durante las últimas semanas.

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