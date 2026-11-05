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Mundo
05 de noviembre de 2026 - 14:20

El rey recibe a Zelenski en la Zarzuela tras su reunión con los líderes iberoamericanos

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Madrid, 5 nov (EFE).-​ El rey ha recibido este jueves en el Palacio de la Zarzuela al presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, que se encuentra de visita en Madrid con motivo de la XXX Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno, la quinta ocasión que viaja a España desde la invasión rusa.

Por EFE
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Tras dar la bienvenida a Zelenski, Felipe VI y el presidente ucraniano han posado para la foto oficial para los medios de comunicación y después han comenzado el encuentro, al que han asistido también, por parte española, la ministra de Defensa, Margarita Robles, y la embajadora de España en Ucrania, Adela Díaz Bernárdez.

Por parte ucraniana han participado además la embajadora de Ucrania en España, Yulia Sokolovska, y el jefe adjunto de la oficina del presidente de Ucrania, asesor de Asuntos Exteriores, Igor Zhovka.

El encuentro ha tenido lugar en el Palacio de la Zarzuela poco después de que Zelenski pidiera a los líderes reunidos en Madrid en el marco de la XXX Cumbre Iberoamericana ayuda "lo antes posible" para mantener operativos los sistemas energéticos en su país ante los continuados ataques rusos.

"Les pido ayuda para entrar en contacto con sus compañías, con sus productores, para obtener suministros para Ucrania lo antes posible. Hagamos que esto sea posible", ha dicho el líder ucraniano durante su encuentro, en la misma sala que se ha celebrado el plenario, ante los jefes de Estado, de Gobierno o cancilleres de los veintidós países iberoamericanos.

Zelenski se reunió también con el presidente del Consejo Europeo, António Costa, y la vicepresidenta de la Comisión Europea, Teresa Ribera, habló, entre otros suministros, de transformadores, cables, equipos electrónicos modernos y generadores de diésel y gas.

El presidente ucraniano, que aterrizó el miércoles de manera inesperada en la base aérea de Torrejón de Ardoz, en Madrid, mantendrá tras el encuentro con el rey una reunión bilateral con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en el Palacio de la Moncloa.

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