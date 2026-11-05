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Mundo
05 de noviembre de 2026 - 17:45

El riesgo país de Argentina salta a nuevo máximo en un año

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Buenos Aires, 5 nov (EFE).- El índice de riesgo país de Argentina volvió a trepar este jueves y se ubicó en su mayor nivel en un año, en medio de una creciente incertidumbre por parte de los inversores sobre el futuro económico y político del país suramericano.

Por EFE
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El indicador elaborado por el JP Morgan -que mide la sobretasa que debe pagar un país para financiarse en los mercados internacionales- subió este jueves un 8,8 %, a 927 puntos básicos, un nivel de cierre que no registraba desde octubre de 2025.

El riesgo país de Argentina ha acumulado un alza del 17,8 % en lo que va de este mes, reflejo del castigo que sufren los bonos soberanos argentinos en los mercados como consecuencia de las crecientes dudas de los inversores sobre la marcha de la actividad, el programa económico del Gobierno de Javier Milei y el futuro político de Argentina cuando falta un año para la celebración de elecciones presidenciales.

"Los operadores siguen esperando ansiosamente detalles específicos sobre cómo se afrontarán los próximos vencimientos de deuda en dólares", apuntó este jueves el economista Gustavo Ber.

La dura derrota del martes pasado del Partido Republicano en los comicios de medio término en Estados Unidos sumaron una presión adicional ante el temor entre los inversores de que el Gobierno de Donald Trump deje de apoyar financieramente a Argentina.

"Se está interpretando que los resultados de las elecciones de medio término en los Estados Unidos reducen la posibilidad de un eventual apoyo financiero a la Argentina en caso de turbulencias asociadas con las elecciones de octubre de 2027, pero todo permanece en el plano de las conjeturas", afirmó el economista Jorge Vasconcelos, de la Fundación Mediterránea.

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