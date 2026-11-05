El romance universitario de la exitosa saga francesa 'Campus Drivers' llega a la pantalla

La serie, producida en Francia, está protagonizada por Baptiste Masseline y Carmen Kassovitz en los papeles de Lane y Loïs, los personajes principales de la primera entrega de 'Campus Drivers'.

"Cuando hay tanta gente que espera esta serie, esta adaptación, hay muchas ganas de estar a la altura", aseguró Masseline, de 26 años, en una entrevista con EFE en la antesala del estreno.

"Es una responsabilidad", añadió, por su parte, Kassovitz, de 24.

Ella interpreta a Loïs Hogan, una joven que llega a la elitista Universidad de Belrose con su novio de toda la vida, Max, convencida de que va a ser la mejor etapa de su vida.

Pero su relación se rompe enseguida, haciendo trizas todos sus planes, y termina compartiendo techo con Lane O'Neill (Masseline), un joven muy popular que esquiva el amor y que es uno de los fundadores de Campus Drivers, una aplicación de transporte para estudiantes, con espectaculares coches de época, que dirige junto a sus mejores amigos.

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Tanto Masseline como Kassovitz aseguran que construir la relación de tensión romántica entre sus personajes fue un proceso muy natural. "No hace falta que cuidemos nuestra química, nuestra relación; eso ya estaba bastante claro desde el principio", compartió la actriz.

La exitosa saga de 'New Romance' firmada por C. S. Quill juega con el imaginario y el ambiente de las series juveniles norteamericanas, pero pese a todo esta adaptación es "francesa", aseguran tanto los actores protagonistas como sus compañeros de reparto Madior Fall, Felix Nebel y Esteban Vial, quienes interpretan a Donovan, Adam y Lewis, los mejores amigos de Lane.

"Yo creo que no hemos interpretado para nada el lado americano. Está en los textos y en la identidad visual, en los decorados y en el vestuario. Pero nosotros no hemos querido hacer algo diferente en términos de interpretación a lo que podría hacerse en otra obra francesa", reflexionó Vial.

En cualquier caso, como todo el mundo ha "fantaseado" en algún momento con las series y películas ambientadas en las universidades estadounidenses, según apuntó Nebel, este aspecto de 'Campus Drivers' era adicionalmente "emocionante y divertido".

La serie juega con los aspectos más superficiales del mundo juvenil, como las fiestas o los romances sin consecuencias, pero también están presentes, aunque tratados de manera ligera, grandes preocupaciones generacionales como el consentimiento en las relaciones, la fluidez de la sexualidad o la salud mental.

"Hay un lado superficial de fiesta, de presumir, que queda muy bien en pantalla, pero también se ve a seres humanos. Cada uno de nosotros tiene su historia, sus dificultades, y me parece genial ver a jóvenes que no solo tienen el lado fiestero", consideró Fall, aunque él y sus compañeros admiten, entre risas, que a priori sus personajes aparecen en pantalla plagados de 'red flags'.

Para la actriz protagonista, estas cuestiones están tratadas con "sutilidad", de una manera "subyacente" y con una evolución positiva. Pero sobre todo se siente orgullosa de que la producción no rehuya las cuestiones difíciles.

"En las series para jóvenes como esta, y sobre todo ahora mismo, incluso pienso en 'Off Campus' y en todas esas series, es necesario que en 2026 se entienda el concepto de consentimiento. Debería ser así en todas las series. La verdad es que estamos hartos de series en las que se suceden violaciones sin parar, estamos cansados, hemos visto mil y una, creo que ya podemos pasar a otra cosa", ejemplificó Kassovitz.

Los seis capítulos de la primera temporada de 'Campus Drivers' estarán a la vez disponibles este viernes en 240 países.