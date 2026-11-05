ABC
5 de noviembre de 2026
Ir a ABC en el Este
ABC Noticias
ABC TV de 06:00:00 a 07:59:00
Ver ABC TV
La primera mañana
ABC Cardinal AM de 05:00 a 07:59
Escuchar ABC AM
La Incondicional
ABC FM 06:00 a 08:59
Escuchar ABC FM
ABC Noticias
ABC TV de 06:00:00 a 07:59:00
Ver ABC TV
20º
Ahora
ver más
20º
Ahora
HOY
Min
20º
Máx
28º
undefined 2026-11-06
Min
20º
Máx
35º
undefined 2026-11-07
Min
18º
Máx
27º
undefined 2026-11-08
Min
14º
Máx
25º
undefined 2026-11-09
Min
12º
Máx
28º
undefined 2026-11-10
Min
17º
Máx
30º

Ver Pronóstico del Tiempo

Cotizaciones del día
DOLAR
Compra
5.960
Venta
6.300
PESO
Compra
1
Venta
10
REAL
Compra
1.030
Venta
1.230
EURO
Compra
6.320
Venta
7.200

Ver Cotizaciones

Mundo
05 de noviembre de 2026 - 06:10

El romance universitario de la exitosa saga francesa 'Campus Drivers' llega a la pantalla

Imagen sin descripción

París, 5 nov (EFE).- La exitosa saga literaria juvenil 'Campus Drivers', de la francesa C. S. Quill, llega a la pantalla este viernes de la mano de Prime Video, conservando la mezcla de romance y ambiente universitario de estilo estadounidense que llevó a vender más de un millón de copias de los libros en todo el mundo.

Por EFE
Agregá ABC a Google como fuente preferida en tus búsquedas.

La serie, producida en Francia, está protagonizada por Baptiste Masseline y Carmen Kassovitz en los papeles de Lane y Loïs, los personajes principales de la primera entrega de 'Campus Drivers'.

"Cuando hay tanta gente que espera esta serie, esta adaptación, hay muchas ganas de estar a la altura", aseguró Masseline, de 26 años, en una entrevista con EFE en la antesala del estreno.

"Es una responsabilidad", añadió, por su parte, Kassovitz, de 24.

Ella interpreta a Loïs Hogan, una joven que llega a la elitista Universidad de Belrose con su novio de toda la vida, Max, convencida de que va a ser la mejor etapa de su vida.

Pero su relación se rompe enseguida, haciendo trizas todos sus planes, y termina compartiendo techo con Lane O'Neill (Masseline), un joven muy popular que esquiva el amor y que es uno de los fundadores de Campus Drivers, una aplicación de transporte para estudiantes, con espectaculares coches de época, que dirige junto a sus mejores amigos.

Tanto Masseline como Kassovitz aseguran que construir la relación de tensión romántica entre sus personajes fue un proceso muy natural. "No hace falta que cuidemos nuestra química, nuestra relación; eso ya estaba bastante claro desde el principio", compartió la actriz.

La exitosa saga de 'New Romance' firmada por C. S. Quill juega con el imaginario y el ambiente de las series juveniles norteamericanas, pero pese a todo esta adaptación es "francesa", aseguran tanto los actores protagonistas como sus compañeros de reparto Madior Fall, Felix Nebel y Esteban Vial, quienes interpretan a Donovan, Adam y Lewis, los mejores amigos de Lane.

"Yo creo que no hemos interpretado para nada el lado americano. Está en los textos y en la identidad visual, en los decorados y en el vestuario. Pero nosotros no hemos querido hacer algo diferente en términos de interpretación a lo que podría hacerse en otra obra francesa", reflexionó Vial.

En cualquier caso, como todo el mundo ha "fantaseado" en algún momento con las series y películas ambientadas en las universidades estadounidenses, según apuntó Nebel, este aspecto de 'Campus Drivers' era adicionalmente "emocionante y divertido".

La serie juega con los aspectos más superficiales del mundo juvenil, como las fiestas o los romances sin consecuencias, pero también están presentes, aunque tratados de manera ligera, grandes preocupaciones generacionales como el consentimiento en las relaciones, la fluidez de la sexualidad o la salud mental.

"Hay un lado superficial de fiesta, de presumir, que queda muy bien en pantalla, pero también se ve a seres humanos. Cada uno de nosotros tiene su historia, sus dificultades, y me parece genial ver a jóvenes que no solo tienen el lado fiestero", consideró Fall, aunque él y sus compañeros admiten, entre risas, que a priori sus personajes aparecen en pantalla plagados de 'red flags'.

Para la actriz protagonista, estas cuestiones están tratadas con "sutilidad", de una manera "subyacente" y con una evolución positiva. Pero sobre todo se siente orgullosa de que la producción no rehuya las cuestiones difíciles.

"En las series para jóvenes como esta, y sobre todo ahora mismo, incluso pienso en 'Off Campus' y en todas esas series, es necesario que en 2026 se entienda el concepto de consentimiento. Debería ser así en todas las series. La verdad es que estamos hartos de series en las que se suceden violaciones sin parar, estamos cansados, hemos visto mil y una, creo que ya podemos pasar a otra cosa", ejemplificó Kassovitz.

Los seis capítulos de la primera temporada de 'Campus Drivers' estarán a la vez disponibles este viernes en 240 países.

Lo
más leído
del día

01
Clima
Meteorología anuncia tormentas y posibles granizadas para nueve departamentos esta noche
Ver más
02
Nacionales
Hallazgo fiscal en casa de Miguel Vázquez: ¿tenía un libreto para ganar licitaciones multimillonarias?
Ver más
03
Nacionales
Video: Policía reprime con gas pimienta y balines a manifestantes en Asunción
Ver más
04
Política
Diputados convoca a sesión extra este jueves para tratar juicio político a Peña y Alliana
Ver más
05
Economía
BCP designa nuevo presidente interino y detalla cómo devolverá la plata a ahorristas de Ueno
Ver más

Te puede interesar