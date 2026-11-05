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Mundo
05 de noviembre de 2026 - 08:35

El Salvador asegura en cumbre iberoamericana que sus fuerzas en Haití no son de ocupación

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Madrid, 5 nov (EFE).- El vicepresidente de El Salvador, Félix Ulloa, aseguró este jueves ante la XXX Cumbre Iberoamericana que las tropas enviadas por su país a Haití para rescatar a cuatro salvadoreños secuestrados por pandillas haitianas no son una "fuerza de ocupación" y que su presencia es "legítima".

Por EFE
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"No es una fuerza de ocupación, no es una decisión unilateral del Salvador de intervenir en Haití, es un arreglo bilateral con las autoridades haitianas que legitima la presencia militar nuestra en esta nación caribeña", dijo Ulloa.

El vicepresidente salvadoreño también aseguró que los secuestrados "no eran fuerzas de combate", sino "asistentes técnicos" que "estaban asignados en las fuerzas de los grupos de Naciones Unidas".

El envío de tropas salvadoreñas a Haití se intensificó tras una emboscada sufrida el 18 de octubre de 2026 por un vehículo de la Fuerza de Supresión de Pandillas (GSF) -respaldada por la ONU- en la zona de Santo, en Croix-des-Bouquets, en las afueras de Puerto Príncipe, donde desaparecieron cuatro nacionales salvadoreños.

El Salvador envió un contingente de 2.000 militares, incluidos miembros de fuerzas especiales, vehículos blindados y apoyo aéreo, que el presidente del país, Nayib Bukele, presentó como una misión para recuperar con vida a los cuatro salvadoreños y negó que se tratara de una invasión.

Tras la intervención militar salvadoreña se levantaron voces críticas que pusieron en duda su contribución a la paz o que alertaron, como Médicos Sin Fronteras, de una "explosión de violencia".

"Vamos a hacer lo posible, como dijimos, de rescatar a nuestros compatriotas y de ayudar al pueblo haitiano en el combate contra las pandillas y estas estructuras criminales, lo cual ya estamos logrando, sobre todo en la zona de conflictividad donde se desarrollaron estos hechos", subrayó Ulloa.

Además, defendió que los países latinoamericanos tienen "una deuda con la nación haitiana": "Este es el momento de una solidaridad latinoamericana con la nación haitiana y en El Salvador estamos dispuestos a seguirla".

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