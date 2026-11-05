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Mundo
05 de noviembre de 2026 - 08:35

El TJUE da la razón a la Comisión Europea frente a Ryanair en los rescates de KLM y Condor

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Bruselas, 5 nov (EFE).- El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) dio este jueves la razón a la Comisión Europea y las aerolíneas KLM y Condor en los casos que les enfrentaban a Ryanair por la aprobación de las ayudas estatales que recibieron por la pandemia, al anular las sentencias del Tribunal General que invalidaron las decisiones del Ejecutivo comunitario.

Por EFE
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En el caso de Condor, el TJUE ha resuelto definitivamente el caso desestimando el recurso impuesto por la aerolínea de bajo coste contra la ayuda de 321 millones de euros que recibió la empresa alemana, mientras que en el de KLM, que recibió un rescate de 3.400 millones, los jueces piden al Tribunal General que vuelva a examinar el caso.

El litigio de la aerolínea neerlandesa empezó en 2020, cuando la Comisión Europea (CE) aprobó que Países Bajos concediera una ayuda de Estado a la compañía de vuelo, para que pudiese hacer frente a las pérdidas derivadas de las restricciones de viajes que se adoptaron para contener la propagación de la covid.

El rescate autorizado consistía en una garantía estatal para un préstamo bancario y en otro crédito por parte del Estado, con el objetivo de proporcionar liquidez temporal a KLM.

La aerolínea irlandesa Ryanair recurrió ante el Tribunal General la decisión del Ejecutivo comunitario, alegando que éste había cometido un error al considerar que KLM era la única beneficiaria de la ayuda y no el resto de sociedades del grupo Air France-KLM.

La corte anuló en 2021 la decisión de la Comisión, que volvió a analizar la cuestión pero aprobó de nuevo la ayuda.

Ryanair presentó entonces un segundo recurso y a inicios de 2024, el Tribunal General volvió a rechazar el rescate, al considerar que la CE "había errado" no incluyendo a Air France-KLM como beneficiario de la ayuda aprobada.

La Comisión y KLM recurrieron ante el TJUE, que este jueves anuló ese veredicto del Tribunal General (TG) y desestimó parcialmente el recurso de Ryanair.

No obstante, el TJUE señaló que en este estado del litigio no puede resolverlo definitivamente y reenvió el caso al TG para que se pronuncie sobre los motivos del recurso de Ryanair respecto a los que no se posicionó "en primera instancia".

En el caso de Condor, el TJUE sí ha resuelto definitivamente el caso, desestimando el recurso presentado por la aerolínea de bajo coste contra la ayuda de 321 millones de euros que recibió la empresa alemana.

La reestructuración que Alemania tenía previsto conceder a Condor fue autorizada por la Comisión Europea en 2021, para permitir que la corporación subsanara las dificultades "a las que se enfrentaba" debido a la quiebra de su antigua matriz, Thomas Cook, y a la pandemia.

En 2024, el Tribunal General, a partir del recurso de Ryanair, anuló el visto bueno del Ejecutivo comunitario al rescate de Condor, porque, según su argumentación, Bruselas "no debería haber autorizado la ayuda de reestructuración (...) sin incoar un procedimiento de investigación formal".

Condor interpuso ante el TJUE un recurso de casación contra la sentencia del TG, que ahora queda en papel mojado.

El alto tribunal europeo desestimó este jueves el recurso de Ryanair al considerar que sus alegaciones ante el Tribunal General "carecen de fundamento".

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