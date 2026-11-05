ABC
5 de noviembre de 2026
Ir a ABC en el Este
ABC Noticias
ABC TV de 19:00:00 a 19:59:00
Ver ABC TV
Cardinal Deportivo 2da edición
ABC Cardinal AM de 19:00 a 19:59
Escuchar ABC AM
Solo Música
ABC FM 18:00 a 23:59
Escuchar ABC FM
ABC Noticias
ABC TV de 19:00:00 a 19:59:00
Ver ABC TV
25º
Ahora
ver más
25º
Ahora
HOY
Min
20º
Máx
28º
undefined 2026-11-06
Min
20º
Máx
35º
undefined 2026-11-07
Min
18º
Máx
27º
undefined 2026-11-08
Min
14º
Máx
24º
undefined 2026-11-09
Min
12º
Máx
28º
undefined 2026-11-10
Min
17º
Máx
30º

Ver Pronóstico del Tiempo

Cotizaciones del día
DOLAR
Compra
6.130
Venta
6.720
PESO
Compra
1
Venta
10
REAL
Compra
1.030
Venta
1.230
EURO
Compra
6.320
Venta
7.200

Ver Cotizaciones

Mundo
05 de noviembre de 2026 - 18:35

Entregados a sus familias los restos mortales de 66 de los 69 fallecidos en Urda

Imagen sin descripción

Madrid, 5 nov (EFE).- Los restos mortales de 66 de las 69 personas fallecidas en el accidente ferroviario del pasado miércoles en la localidad española de Urda (centro) ya han sido entregados a sus familias, según ha informado este miércoles el Centro Integrado de Datos (CID) constituido tras el siniestro.

Por EFE
Agregá ABC a Google como fuente preferida en tus búsquedas.

En un comunicado, difundido por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, el CID ha señalado que el balance provisional sigue siendo de 69 personas fallecidas, 40 hombres y 29 mujeres, todas mayores de edad, tal y como han confirmado el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Toledo y Ciudad Real.

De las 69 identificaciones realizadas, 54 son de personas de nacionalidad española y 15 corresponden a ciudadanos extranjeros.

Son un ciudadano de nacionalidad argentina, 2 australiana, 1 canadiense, 1 checa, 4 estadounidense, 1 francesa, 2 japonesa, 1 mexicana, 1 portuguesa y 1 tunecina.

Estos datos han sido recogidos por el Centro Integrado de Datos (CID) constituido tras la activación del Protocolo nacional de actuación Médico-forense y de Policía Científica en sucesos con víctimas múltiples. Este Centro es el único facultado por el Real Decreto 32/2009 para facilitar públicamente a los medios cifras oficiales, una vez contrastadas.

El accidente ferroviario de Urda (Toledo), en el que el 28 de octubre colisionaron dos trenes de alta velocidad, ha causado 69 fallecidos y 110 personas tuvieron que ser atendidas en hospitales de Castilla-La Mancha por heridas de diversa consideración.

Lo
más leído
del día

01
Política
Renunció Santiago Peña: la caída del Presidente por el caso Ueno Bank
Ver más
02
Economía
¡Atención clientes de Ueno! Este es el mail oficial para el cobro del anticipo y el correo debe llegar hoy
Ver más
03
Economía
Ueno Bank: no habrá correo; el BCP habilitará plataforma de registro y consulta para ahorristas afectados
Ver más
04
Política
Diputados aprueban juicio político contra Santiago Peña, pese a su renuncia
Ver más
05
Política
Reunión clave en la ANR: Cartes y Alliana planifican sucesión presidencial
Ver más

Te puede interesar