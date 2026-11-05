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Mundo
05 de noviembre de 2026 - 06:50

Erdogan ve prematuro hablar del efecto en Oriente Medio de la victoria demócrata en EE.UU.

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Ankara, 5 nov (EFE).- El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, ha asegurado que es prematuro hablar del posible efecto en Oriente Medio y en las relaciones con Turquía de la victoria del Partido Demócrata en las elecciones de medio mandato en Estados Unidos (EE.UU.), pero ha recordado que la alianza entre los dos países tiene una base sólida.

Por EFE
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"Espero que los resultados de las elecciones traigan cosas buenas al pueblo estadounidense. También espero que sus repercusiones para nuestra región y para la política mundial sean positivas", dijo el político islamista a los periodistas que lo acompañaban en el vuelo de regreso de un viaje a Corea del Sur.

"Probablemente sería un poco prematuro hacer declaraciones categóricas en este momento", señaló al ser preguntado sobre las consecuencias de la victoria demócrata en la política de Estados Unidos hacia Oriente Medio y las relaciones con Turquía, según informa este jueves la emisora NTV.

Erdogan dijo que desea que haya paz en la región "lo antes posible".

"Nuestro mayor deseo es que los resultados de las elecciones contribuyan a una paz y estabilidad duraderas en nuestra parte del mundo. Con este fin, continuaremos manteniendo un diálogo estrecho tanto con el Gobierno de los Estados Unidos como con la Cámara de Representantes y el Senado", declaró.

Erdogan, que tiene una estrecha relación con el presidente estadounidense, Donald Trump, afirmó que las relaciones entre los dos países, aliados en la OTAN, tienen raíces profundas y se sustentan sobre "bases sólidas".

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