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Mundo
05 de noviembre de 2026 - 11:35

Evacuado a Reino Unido un trabajador sanitario británico infectado de ébola en RD Congo

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Nairobi, 5 nov (EFE).- Un trabajador sanitario que contrajo el ébola en el este de la República Democrática del Congo (RDC) fue evacuado esta semana a Reino Unido para recibir tratamiento médico, confirmó este jueves la agencia de salud pública de la Unión Africana (UA).

Por EFE
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"Se trata de un trabajador sanitario que prestaba servicios en Kivu del Norte", una de las provincias más golpeadas por el brote de ébola declarado en la RDC en mayo pasado, afirmó el jefe de Preparación y Respuesta ante Emergencias de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de África (CDC de África), Yap Boum.

El paciente, cuya identidad no se ha hecho pública, "fue evacuado desde allí hasta Bunia (capital de la provincia de Ituri, epicentro de la epidemia), y desde Bunia fue trasladado a Reino Unido", precisó Boum en la rueda de prensa telemática semanal de la agencia.

El responsable de los CDC de África subrayó que "el paciente se encuentra estable" y que "continúan las investigaciones sobre el terreno para garantizar que se haya realizado el seguimiento de todos sus contactos".

"Esta evacuación constituye un buen ejemplo de cómo ha funcionado la colaboración entre el Ministerio de Salud de la RDC y los colegas de Reino Unido", agregó Boum, sin aclarar la fecha de la evacuación ni facilitar más detalles.

La RDC declaró el pasado 15 de mayo su decimoséptimo brote de ébola, el segundo más mortífero de la historia a nivel global, que afecta a ocho provincias congoleñas y, según el último balance oficial, ha causado 10.668 casos confirmados y 5.198 fallecidos.

También se propagó a la vecina Uganda, donde la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró el 26 de agosto el fin del brote, tras contabilizar veinte contagios confirmados, incluidos quince importados de la RDC, entre los que hubo dos muertos.

Junto con la RDC y Uganda, se han localizado nueve casos en Kenia (incluidas dos muertes) y otro en Nigeria vinculados al brote congoleño en Nigeria.

Asimismo, se ha detectado un caso ligado a la epidemia en Francia.

A estas infecciones se suman, hasta la fecha, tres personas evacuadas tras contraer el virus en la RDC: una a Países Bajos y dos a Alemania.

La cepa de Bundibugyo, causante de la actual epidemia, carece de tratamientos médicos específicos, aunque la OMS trabaja en dos vacunas que han iniciado ensayos en humanos y que, hasta ahora, se han mostrado seguras, pero su desarrollo podría llevar varios meses.

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