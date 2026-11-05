Ex embajador de EEUU en México espera que nuevo Congreso pare las redadas de ICE

"Van a haber reformas para que (ICE) no sigan haciendo lo que han hecho, que está violando la ley, está violando los derechos humanos de gente inocente. Yo creo que se van a parar algunas de esas cosas”, afirmó Salazar en una conferencia de prensa virtual en Ciudad de México.

No obstante, consideró que los cambios "tardarán un poco de tiempo" ya que "todavía el presidente (estadounidense Donald Trump) obviamente tiene el poder del Ejecutivo, pero (con) el rechazo que le ha llegado tan grande, ojalá que también le cambie su mente".

Salazar, quien fue embajador estadounidense en México entre 2021 y 2025 bajo la Administración del expresidente Joe Biden, criticó con dureza las actuaciones del ICE y el temor que habían infundido entre gran parte de la población.

"Han vivido en un tiempo con muchísimo miedo por parte de su propio gobierno, han separado familias por lo que está haciendo el ICE. Ha llegado a (las tiendas) Home Depots, a Los Ángeles (California), ha matado a gente de Houston (Texas) que había estado aquí en los Estados Unidos por casi 30 años, iban al trabajo", lamentó.

Según datos de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) de México, 17 mexicanos han muerto en Estados Unidos durante operativos o bajo custodia del ICE desde 2025.

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Los demócratas obtuvieron al menos 54 de los 100 escaños del Senado y 228 de la Cámara de Representantes, y controlarán ambas cámaras desde enero de 2027.

Salazar destacó, asimismo, la victoria de los demócratas de origen mexicano Xavier Becerra, elegido gobernador de California, y Gina Hinojosa, quien ganó la gubernatura de Texas como triunfos para la comunidad migrante.