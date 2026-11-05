ABC
5 de noviembre de 2026
Ir a ABC en el Este
ABC Negocios
ABC TV de 17:00:00 a 17:59:00
Ver ABC TV
Ancho Perfil
ABC Cardinal AM de 16:00 a 17:59
Escuchar ABC AM
Vitaminas
ABC FM 15:00 a 17:59
Escuchar ABC FM
ABC Negocios
ABC TV de 17:00:00 a 17:59:00
Ver ABC TV
29º
Ahora
ver más
29º
Ahora
HOY
Min
20º
Máx
29º
undefined 2026-11-06
Min
20º
Máx
35º
undefined 2026-11-07
Min
18º
Máx
27º
undefined 2026-11-08
Min
14º
Máx
24º
undefined 2026-11-09
Min
12º
Máx
28º
undefined 2026-11-10
Min
17º
Máx
30º

Ver Pronóstico del Tiempo

Cotizaciones del día
DOLAR
Compra
6.130
Venta
6.720
PESO
Compra
1
Venta
10
REAL
Compra
1.030
Venta
1.230
EURO
Compra
6.320
Venta
7.200

Ver Cotizaciones

Mundo
05 de noviembre de 2026 - 17:05

Exministro correísta, a juicio como presunto autor intelectual en el caso Villavicencio

Imagen sin descripción

Quito, 5 nov (EFE).- El exministro correísta José Serrano y otras seis personas fueron llamados a juicio como presuntos autores intelectuales del asesinato, en 2023, del entonces candidato presidencial Fernando Villavicencio, informó este jueves la Fiscalía.

Por EFE
Agregá ABC a Google como fuente preferida en tus búsquedas.

Además, el juez ratificó la prisión preventiva para Serrano, así como para Ángel Aguilar (Lobo Menor), y Luis Arboleda (Gordo Luis), también investigados en el caso.

El Ministerio Público agregó que el juez declaró prófugos al exasambleísta correísta y antiguo cabecilla de los Latin Kings, Ronny Aleaga; al empresario Xavier Jordán, y a Wilmer Chavarría, uno de los máximos líderes de la organización criminal Los Lobos, actualmente detenido en España.

La audiencia, que se desarrolló en el Complejo Judicial Norte de Quito, tuvo una pausa tras la alerta del abandono de una mochila en las afueras del edificio, en la que la Policía encontró emulsiones de explosivos que contendrían una mecha lenta, según informaciones preliminares.

El llamado a juicio se da una semana después de que Daniel Salcedo, también investigado en el caso fuera extraditado a Estados Unidos junto a Francisco Manuel Bermúdez (Churrón), líder de la banda criminal Los Choneros, y Ronald Herrera, testigo protegido en la investigación del crimen de Villavicencio.

Asimismo, ocurrió algo más de un mes después de que Serrano fuera deportado a Ecuador desde Estados Unidos, donde estaba detenido por el servicio de inmigración desde el año pasado.

Serrano, que durante el mandato presidencial de Rafael Correa (2007-2017) fue su hombre fuerte en política de seguridad, siempre ha rechazado su vinculación con el caso de Villavicencio al considerar que no tiene lógica que se le vincule con la banda criminal Los Lobos, considerados ejecutores del asesinato del candidato presidencial, quienes también asesinaron a su hermano Juan Antonio Serrano.

José Serrano atendió la audiencia, de forma telemática, desde la cárcel del Encuentro, construida para albergar a líderes de grandes bandas criminales a similitud de las prisiones de Nayib Bukele en El Salvador, y en la que también está actualmente recluido el exvicepresidente correísta Jorge Glas.

Villavicencio fue acribillado el 9 de agosto de 2023 a la salida de un mitin a pocos días de la primera vuelta de las elecciones extraordinarias, un crimen por el que fueron condenados a prisión cinco personas como autores materiales; mientras que otros ocho implicados en el caso murieron antes del juicio, entre ellos los siete sicarios colombianos que participaron en el magnicidio.

Lo
más leído
del día

01
Política
Renunció Santiago Peña: la caída del Presidente por el caso Ueno Bank
Ver más
02
Economía
¡Atención clientes de Ueno! Este es el mail oficial para el cobro del anticipo y el correo debe llegar hoy
Ver más
03
Economía
Ueno Bank: no habrá correo; el BCP habilitará plataforma de registro y consulta para ahorristas afectados
Ver más
04
Política
Reunión clave en la ANR: Cartes y Alliana planifican sucesión presidencial
Ver más
05
Política
Arranca la sesión: toda la Cámara de Diputados ya adelantó voto a favor del juicio político a Santiago Peña
Ver más

Te puede interesar