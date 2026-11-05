Exministro correísta, a juicio como presunto autor intelectual en el caso Villavicencio

Además, el juez ratificó la prisión preventiva para Serrano, así como para Ángel Aguilar (Lobo Menor), y Luis Arboleda (Gordo Luis), también investigados en el caso.

El Ministerio Público agregó que el juez declaró prófugos al exasambleísta correísta y antiguo cabecilla de los Latin Kings, Ronny Aleaga; al empresario Xavier Jordán, y a Wilmer Chavarría, uno de los máximos líderes de la organización criminal Los Lobos, actualmente detenido en España.

La audiencia, que se desarrolló en el Complejo Judicial Norte de Quito, tuvo una pausa tras la alerta del abandono de una mochila en las afueras del edificio, en la que la Policía encontró emulsiones de explosivos que contendrían una mecha lenta, según informaciones preliminares.

El llamado a juicio se da una semana después de que Daniel Salcedo, también investigado en el caso fuera extraditado a Estados Unidos junto a Francisco Manuel Bermúdez (Churrón), líder de la banda criminal Los Choneros, y Ronald Herrera, testigo protegido en la investigación del crimen de Villavicencio.

Asimismo, ocurrió algo más de un mes después de que Serrano fuera deportado a Ecuador desde Estados Unidos, donde estaba detenido por el servicio de inmigración desde el año pasado.

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Serrano, que durante el mandato presidencial de Rafael Correa (2007-2017) fue su hombre fuerte en política de seguridad, siempre ha rechazado su vinculación con el caso de Villavicencio al considerar que no tiene lógica que se le vincule con la banda criminal Los Lobos, considerados ejecutores del asesinato del candidato presidencial, quienes también asesinaron a su hermano Juan Antonio Serrano.

José Serrano atendió la audiencia, de forma telemática, desde la cárcel del Encuentro, construida para albergar a líderes de grandes bandas criminales a similitud de las prisiones de Nayib Bukele en El Salvador, y en la que también está actualmente recluido el exvicepresidente correísta Jorge Glas.

Villavicencio fue acribillado el 9 de agosto de 2023 a la salida de un mitin a pocos días de la primera vuelta de las elecciones extraordinarias, un crimen por el que fueron condenados a prisión cinco personas como autores materiales; mientras que otros ocho implicados en el caso murieron antes del juicio, entre ellos los siete sicarios colombianos que participaron en el magnicidio.