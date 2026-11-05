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Mundo
05 de noviembre de 2026 - 13:45

Expertos coinciden en la necesidad de incrementar la financiación para prevenir incendios

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Redacción Medioambiente, 5 nov (EFE).- Incrementar la financiación, las áreas protegidas, la prevención, así como mejorar la gestión de los bosques y volver a las prácticas ancestrales de manejo de las arboledas son algunas de las prácticas para luchar contra los incendios forestales y conseguir la resiliencia, como coincidieron varios expertos de España, Portugal, Canadá y Tailandia.

Por EFE
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Estos planteamientos se abordaron durante el encuentro virtual 'Más allá del fuego' organizado por el Consejo de Administración Forestal (Forest Stewardship Council, FSC).

El impacto de los incendios no se disipa una vez sofocados o cuando el humo desaparece, por ello los políticos y tomadores de decisiones "deben ser conscientes de la importancia de actuar y e incrementar la financiación para mantener y gestionar los bosques", apuntó el catedrático de Ingeniería Forestal de la Universidad Politécnica de Madrid, Eduardo Tolosana Esteban.

Tolosona, decano del Colegio Oficial de Ingenieros de Montes (COIM), subrayó que es necesario "prestar más atención" a las causas y consecuencias de los fuegos, porque la prevención y la reforestación "se han convertido en tópicos".

El catedrático explicó que en el área mediterránea en España, la gente suele "olvidar los eventos porque muchos viven lejos de zonas rurales". Insistió en la necesidad de aumentar la financiación para desarrollar buenas prácticas para prevenir los incendios.

Por su parte, Marc Castellnou Ribau, analista estratégico de incendios y jefe de operaciones del Cuerpo de Bomberos de Cataluña, remarcó la necesidad de incrementar las zonas protegidas y crear dinámicas de prevención de incendios, adaptando los ecosistemas a las actuales condiciones meteorológicas del nuevo escenario climático.

Susana Brígido, gestora forestal con experiencia práctica en la mitigación de incendios forestales y la gestión forestal, puso de ejemplo una finca en la localidad portuguesa de Arouca, en manos de una familia desde hace 50 años, y que sufrió ocho incendios.

"Necesitamos explicar a la gente que es necesario mantener los bosques, no destruirlos", afirmó, y agregó que una mejora en la gestión de los bosques gracias a la tecnología y mayor inversión evitarían la vulnerabilidad y aumentarían su resiliencia.

En opinión del periodista y fotógrafo canadiense Jesse Winter, especializado en incendios forestales y desastres climáticos, es necesario pensar en una "vision más holística" sobre la prevención de los incendios para lograr mayor resiliencia.

La tailandesa Srikaew Kunteng resaltó la importancia de los conocimientos ancestrales y el manejo que hacen las comunidades indígenas de los bosques y el uso tradicional del fuego.

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