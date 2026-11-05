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Mundo
05 de noviembre de 2026 - 04:45

Expresidente Medvédev dice que derrota de republicanos no afectará seriamente a Rusia

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Moscú, 5 nov (EFE).- El expresidente ruso y actual subjefe del Consejo de Seguridad del país, Dmitri Medvédev, cree que la derrota de los republicanos en las elecciones de medio mandato en Estados Unidos "por ahora" no repercutirá significativamente en los intereses de Rusia.

Por EFE
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"Donald Trump perdió de forma aplastante la batalla por el Congreso. ¿Cómo afectará esto a nuestros intereses? No creo que tenga un impacto significativo por ahora", escribió Medvédev en redes sociales.

En su opinión, pese a las conversaciones "bastante útiles" de Moscú con la administración de Donald Trump acerca de Ucrania, Kiev "no le hacía mucho caso al jefe de la Casa Blanca" y se permitía comportamientos "descaradamente groseros" con el líder estadounidense.

Por eso, según Medvédev, tras la victoria de los demócratas, Ucrania puede dejar de hacer caso al "debilitado presidente estadounidense".

Con todo, Trump es un "tipo impredecible", señaló el exmandatario ruso en alusión a los futuros pasos del presidente estadounidense.

El Kremlin dijo la víspera confiar en que Trump mantendrá sus esfuerzos dirigidos a lograr la paz en Ucrania pese a la derrota en las elecciones de medio mandato.

"El presidente Trump continúa en el poder, esperamos sinceramente que persista en sus esfuerzos pacificadores", dijo el portavoz de la Presidencia rusa, Dmitri Peskov.

El pasado lunes, el propio Peskov adelantó que fuera cual fuera el resultado de las elecciones legislativas en EE.UU., su presidente, Donald Trump, seguirá en el cargo.

"El presidente Trump seguirá en el puesto hasta el término de su mandato presidencial y marcará su política exterior", dijo.

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