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Mundo
05 de noviembre de 2026 - 09:50

Felipe VI pone a Iberoamérica como ejemplo para el mundo en un tiempo complejo

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Madrid, 5 nov (EFE).- Iberoamérica ha dado un valioso ejemplo al mundo en un tiempo complejo con la cumbre celebrada en Madrid, aseguró este jueves el rey Felipe VI, que consideró a la comunidad iberoamericana como el contrapunto a un tiempo marcado "por los frentes, los bloques, la rivalidad y la competencia".

Por EFE
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Así lo señaló en su discurso de cierre de la sesión plenaria de la XXX Cumbre Iberoamericana de jefes de Estado y de Gobierno que se celebró en la Galería de las Colecciones Reales de Madrid, en el que el rey traspasó la Secretaría pro Tempore de la comunidad de naciones iberoamericanas al gobierno de Honduras, país que acogerá la próxima cita en 2028.

"Hemos trabajado por el bien de Iberoamérica y hemos dado un ejemplo valioso en un tiempo complejo", dijo el rey de España antes de clausurar esta cumbre que se ha desarrollado este miércoles y jueves en Madrid.

Porque, aunque la comunidad iberoamericana no puede cambiar las inercias globales, sí puede demostrar al mundo "que la diplomacia multilateral tiene sentido".

Y así, Iberoamérica puede demostrar "que el diálogo da frutos" y que el espíritu de la primera cumbre, la de Guadalajara (México) hace 35 años, sigue siendo válido y útil, sostuvo el jefe del Estado español.

"El espíritu de las cumbres sale reforzado de Madrid", afirmó el monarca, que destacó que en este encuentro se ha cumplido "con creces" el objetivo de trabajar en cuestiones de elevado impacto en el día a día de los ciudadanos iberoamericanos.

Así ha sido con los acuerdos alcanzados entorno a la alianza iberoamericana sobre la IA, la Carta de Movilidad Académica, la de Cuidados y Apoyos, o la Red de Reducción de Riesgos de Desastres y Protección Civil, citó Felipe VI.

Y subrayó la nueva estrategia de cooperación iberoamericana que se ha acordado también en Madrid para el trienio 2027-2030, que permitirá una mayor cooperación más estratégica y concertada bajo las premisas "de la inclusión, la horizontalidad y el consenso".

El rey dio una rotunda enhorabuena a las delegaciones asistentes por el trabajo realizado, tanto por el logro como "por lo propicio del momento en el que se produce", por el objetivo cumplido y por la convicción de que llega "en el tiempo en que más se necesita".

La República de Honduras, explicó el rey, ha asumido por primera vez en su historia la organización de una cumbre, una tarea en la que España y el resto de los estados miembros de la comunidad iberoamericana acompañarán en su preparación "para avanzar en las prioridades y traducir los acuerdos en mejoras en la vida de millones de ciudadanos".

"Lo haremos con el convencimiento de que la continuidad de nuestra cooperación debe ir de la mano de la capacidad de renovarla, defendió.

Una tarea compartida a la que Honduras, con su historia, su cultura y su posición entre el Caribe y el Pacífico, tiene mucho que aportar, subrayó Felipe VI, que confió en que la próxima cumbre de 2028 será "un nuevo paso adelante" para toda Iberoamérica.

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