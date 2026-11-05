ABC
5 de noviembre de 2026
Ir a ABC en el Este
A la gran 730
ABC TV de 08:00:00 a 11:29:00
Ver ABC TV
A la gran 730
ABC Cardinal AM de 08:00 a 11:29
Escuchar ABC AM
La Movida
ABC FM 09:00 a 11:59
Escuchar ABC FM
A la gran 730
ABC TV de 08:00:00 a 11:29:00
Ver ABC TV
24º
Ahora
ver más
24º
Ahora
HOY
Min
20º
Máx
28º
undefined 2026-11-06
Min
20º
Máx
35º
undefined 2026-11-07
Min
18º
Máx
27º
undefined 2026-11-08
Min
14º
Máx
24º
undefined 2026-11-09
Min
12º
Máx
28º
undefined 2026-11-10
Min
17º
Máx
30º

Ver Pronóstico del Tiempo

Cotizaciones del día
DOLAR
Compra
5.960
Venta
6.300
PESO
Compra
1
Venta
10
REAL
Compra
1.030
Venta
1.230
EURO
Compra
6.320
Venta
7.200

Ver Cotizaciones

Mundo
05 de noviembre de 2026 - 09:10

Figuras de la gastronomía mundial se reúnen en Brasil, donde se proclama el World Prize

Imagen sin descripción

San Sebastián (España), 5 nov (EFE).- Chefs y otras figuras relevantes de la gastronomía internacional se reunirán este próximo domingo en la ciudad brasileña de Curitiba en un congreso en el que se dará a conocer el Basque Culinary World Prize 2026.

Por EFE
Agregá ABC a Google como fuente preferida en tus búsquedas.

El 'Gastronomia, Identidade e Transformação' se celebrará en el Memorial Curitiba, donde se darán cita la cocinera brasileña Manu Buffara, anfitriona del evento, e integrantes del Consejo Internacional del Basque Culinary Center (BCC) como Joan Roca (España), Josh Niland (Australia), Trine Hahnemann (Dinamarca), Dominique Crenn (Francia/EEUU), Michel Bras (Francia), Narda Lepes (Argentina) y Elena Reygadas (México).

Según informó este jueves el BCC en una nota, en la capital del estado de Paraná, en el sur de Brasil, se darán otros referentes internacionales como Ángel León, João Rodrigues y Eneko Izkue, junto a una amplia representación del sector del país sudamericano, con chefs como Alex Atala, Claude Troisgros, Ivan Ralston, André Saburo, David Hertz, y Tassia Magalhães.

Léo Paixão, Fred Caffarena, Rodrigo Bellora, Joao Rodrigues, Felipe Thiago de Jesus, Rene Seifert Junior, Rafa Tonon e Igor Marquesini son otras de las figuras de la gastronomía local que participarán en el congreso.

Durante la jornada del 8 de noviembre los asistentes aportarán diferentes miradas sobre el poder transformador de la gastronomía y su capacidad para conectar territorio, identidad y comunidad.

Además, en el encuentro se anunciará el ganador del Basque Culinary World Prize 2026, galardón que en esta edición se abre a perfiles más allá de chefs y que se otorga en reconocimiento a la labor de profesionales que generan impactos sociales desde la gastronomía.

El premio fue creado por el Gobierno Vasco y el Basque Culinary Center de San Sebastián.

El congreso 'Gastronomia, Identidade e Transformação', organizado por el BCC y la chef Manu Buffara, cuenta con la colaboración de la Secretaría de Turismo del Gobierno de Paraná, SEBRAE e iFood.

Las sesiones del congreso podrán seguirse en directo y en abierto a través del canal de YouTube del Basque Culinary Center.

Lo
más leído
del día

01
Nacionales
Hallazgo fiscal en casa de Miguel Vázquez: ¿tenía un libreto para ganar licitaciones multimillonarias?
Ver más
02
Clima
Meteorología anuncia tormentas y posibles granizadas para nueve departamentos esta noche
Ver más
03
Economía
¡Atención clientes de Ueno! Este es el mail oficial para el cobro del anticipo y el correo debe llegar hoy
Ver más
04
Política
Diputados convoca a sesión extra este jueves para tratar juicio político a Peña y Alliana
Ver más
05
Economía
BCP designa nuevo presidente interino y detalla cómo devolverá la plata a ahorristas de Ueno
Ver más

Te puede interesar