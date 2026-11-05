Figuras de la gastronomía mundial se reúnen en Brasil, donde se proclama el World Prize

El 'Gastronomia, Identidade e Transformação' se celebrará en el Memorial Curitiba, donde se darán cita la cocinera brasileña Manu Buffara, anfitriona del evento, e integrantes del Consejo Internacional del Basque Culinary Center (BCC) como Joan Roca (España), Josh Niland (Australia), Trine Hahnemann (Dinamarca), Dominique Crenn (Francia/EEUU), Michel Bras (Francia), Narda Lepes (Argentina) y Elena Reygadas (México).

Según informó este jueves el BCC en una nota, en la capital del estado de Paraná, en el sur de Brasil, se darán otros referentes internacionales como Ángel León, João Rodrigues y Eneko Izkue, junto a una amplia representación del sector del país sudamericano, con chefs como Alex Atala, Claude Troisgros, Ivan Ralston, André Saburo, David Hertz, y Tassia Magalhães.

Léo Paixão, Fred Caffarena, Rodrigo Bellora, Joao Rodrigues, Felipe Thiago de Jesus, Rene Seifert Junior, Rafa Tonon e Igor Marquesini son otras de las figuras de la gastronomía local que participarán en el congreso.

Durante la jornada del 8 de noviembre los asistentes aportarán diferentes miradas sobre el poder transformador de la gastronomía y su capacidad para conectar territorio, identidad y comunidad.

Además, en el encuentro se anunciará el ganador del Basque Culinary World Prize 2026, galardón que en esta edición se abre a perfiles más allá de chefs y que se otorga en reconocimiento a la labor de profesionales que generan impactos sociales desde la gastronomía.

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El premio fue creado por el Gobierno Vasco y el Basque Culinary Center de San Sebastián.

El congreso 'Gastronomia, Identidade e Transformação', organizado por el BCC y la chef Manu Buffara, cuenta con la colaboración de la Secretaría de Turismo del Gobierno de Paraná, SEBRAE e iFood.

Las sesiones del congreso podrán seguirse en directo y en abierto a través del canal de YouTube del Basque Culinary Center.