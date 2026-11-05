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Mundo
05 de noviembre de 2026 - 02:55

Filipinas no descarta investigar al hijo de Thomas Markle por caso de pornografía infantil

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Manila, 5 nov (EFE).- Las autoridades filipinas no descartaron este jueves investigar a Thomas Markle Jr., al que ya consideran "persona de interés" en el caso de pornografía infantil abierto contra su padre, Thomas Markle Sr., investigado tras el hallazgo de material de abuso sexual de menores en su vivienda de Cebú (centro de Filipinas).

Por EFE
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"Hay indicios que apuntan a que el hijo también está involucrado en el delito", afirmó el secretario de Interior, Jonvic Remulla, en una rueda de prensa, que precisó que por ahora "no se le considera sospechoso", aunque advirtió que "acusar únicamente al padre es solo la mitad del trabajo policial".

Aunque fue el propio Markle Jr. quien entregó el material a las autoridades a finales de octubre, la Policía no descarta su implicación, ya que varios testigos aseguran haber visto cómo llevaban a menores a la casa, desde la que "se veían aros de luz", habituales para grabar videos, indicó Remulla.

El hijo, de 60 años, justificó esos focos por los videos que graba para sus redes sociales, pero los investigadores filipinos revisaron sus perfiles y comprobaron que "no aparece ninguna menor de edad allí", explicó Remulla en declaraciones a los medios.

El secretario, que tuvo acceso al contenido, detalló que se han recuperado cerca de "7.500 fotografías y un video, todos de menores de edad, niños y niñas, de ascendencia asiática, latina y europea", con edades que rondan "los 10 u 11 años".

"Es algo que no te puedes quitar de la cabeza después de haberlo visto", lamentó Remulla, quien dijo que el material es "una de las muestras más deplorables de impunidad frente a la actividad sexual" que ha visto jamás y que resulta "verdaderamente perturbador".

La Policía Nacional de Filipinas (PNP) trata ahora de determinar si los dispositivos pertenecen a Markle Sr., de 82 años, y ha solicitado ayuda al FBI para la investigación. "Los seis teléfonos provienen de Estados Unidos" y es necesario verificar "las tarjetas SIM y su registro", explicó el secretario.

La investigación arrancó el pasado 23 de octubre cuando Markle Jr. denunció haber encontrado imágenes y videos de abuso infantil entre las pertenencias que su padre dejó en Cebú, donde vivió hasta mediados de año.

Ese mismo día, la duquesa de Sussex, Meghan Markle, aseguró en una carta remitida al medio británico 'The Sun' que sabía desde 2018 de estas acusaciones contra su padre, después de que la Policía británica se las trasladara, y que por eso cortó la relación y le impidió contacto con sus hijos.

Alejada de su padre desde entonces, se espera que la duquesa visite la próxima semana, junto al príncipe Harry, el Parlamento Europeo para advertir sobre los peligros a los que se enfrentan los menores en las redes sociales, según el medio Politico.

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