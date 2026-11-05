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Mundo
05 de noviembre de 2026 - 16:15

Flávio Bolsonaro niega haber recibido ayuda de gobiernos para su huída a EE.UU.

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Nueva York, 5 nov (EFE).- El senador Flávio Bolsonaro, derrotado en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de Brasil, se negó a revelar en una entrevista con The New York Times publicada este jueves cómo logró huir de su país a Estados Unidos, pero negó haber recibido ayuda de gobiernos.

Por EFE
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"Me lo llevaré a la tumba", aseguró Bolsonaro sobre la forma en la que llegó a Estados Unidos en su primera entrevista tras huir de Brasil tras perder en la segunda ronda de las elecciones presidenciales contra el presidente brasileño, Lula Da Silva.

Sin embargo, el hijo del expresidente Jair Bolsonaro (2019-2022) negó haber recibido ayuda de "absolutamente nadie, de ningún gobierno": "Fui yo solo".

Según explicó, fue una decisión "espontánea", tomada junto con su esposa.

Sí reconoce, en cambio, que puede que fuera "animado" por sus amigos en el extranjero, pero "nada más".

El diario publicó en otro artículo que el avión que llevó a Bolsonaro a Miami fue gestionado por un funcionario de la Casa Blanca y que su entrada a Estados Unidos fue autorizada directamente por el presidente, Donald Trump, según fuentes estadounidenses.

También que uno de los asesores principales del presidente argentino, Javier Milei, lo recibió en un aeropuerto en Puerto Iguazú, informaron al periódico tres personas involucradas en la operación.

Por su parte, el secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, negó que su país facilitara la salida de Brasil de Bolsonaro.

En la entrevista con NYT, Bolsonaro explicó que tomó la decisión la mañana después de las elecciones, cuando estaba saliendo de la urbanización en la que su padre se encuentra bajo arresto domiciliario por intento de golpe de Estado.

Su padre, según contó, lo miró a los ojos y le dijo: "Ya sabes adónde quieren llegar con esto, ¿verdad?".

Él, recordó, que le respondió que estaba "preparado" y que sabía "qué tenía que hacer", pero ninguno de los dos mencionó la idea de huir.

Aunque defendió su inocencia en cuanto a las investigaciones que enfrenta por lavado de dinero y corrupción, reconoció que sabe que su destino final será "el encarcelamiento".

También insistió en sus "sospechas" sobre el escrutinio, que considera "matemáticamente imposible", y agradeció a Trump que no tomara partido y que le haya permitido permanecer en el país.

"Si hay nuevas elecciones, obviamente volveré a ser candidato", aseveró.

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