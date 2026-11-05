ABC
5 de noviembre de 2026
Ir a ABC en el Este
Cardinal Deportivo
ABC TV de 11:30:00 a 11:59:00
Ver ABC TV
Cardinal Deportivo
ABC Cardinal AM de 11:30 a 13:59
Escuchar ABC AM
La Movida
ABC FM 09:00 a 11:59
Escuchar ABC FM
Cardinal Deportivo
ABC TV de 11:30:00 a 11:59:00
Ver ABC TV
26º
Ahora
ver más
26º
Ahora
HOY
Min
20º
Máx
28º
undefined 2026-11-06
Min
20º
Máx
35º
undefined 2026-11-07
Min
18º
Máx
27º
undefined 2026-11-08
Min
14º
Máx
24º
undefined 2026-11-09
Min
12º
Máx
28º
undefined 2026-11-10
Min
17º
Máx
30º

Ver Pronóstico del Tiempo

Cotizaciones del día
DOLAR
Compra
5.960
Venta
6.300
PESO
Compra
1
Venta
10
REAL
Compra
1.030
Venta
1.230
EURO
Compra
6.320
Venta
7.200

Ver Cotizaciones

Mundo
05 de noviembre de 2026 - 11:45

Florida ejecuta este jueves a su preso número 19 del año e iguala el récord de 2025

Imagen sin descripción

Miami (EE.UU.), 5 nov (EFE).- Florida tiene previsto ejecutar este jueves a Jesse Guardado, condenado por matar a golpes y puñaladas en 2004 a una mujer de 75 años que lo había ayudado al salir de prisión, en la decimonovena pena capital del estado este año, con la que igualará el récord que marcó en 2025.

Por EFE
Agregá ABC a Google como fuente preferida en tus búsquedas.

Guardado, de 64 años, recibirá una inyección letal a las 18:00 hora local (23:00 GMT) en la Prisión Estatal de Florida en Raiford, en el norte del estado, según la orden que firmó el gobernador de Florida, el republicano Ron DeSantis.

Estados Unidos suma 32 ejecuciones este año: 18 en Florida y catorce repartidas entre otros cinco estados, según el Death Penalty Information Center (DPIC).

En 2025 Florida ejecutó a 19, un récord en su historia moderna, y con la de hoy serán 47 desde que DeSantis llegó al cargo en 2019.

Guardado confesó el crimen a los investigadores y se declaró culpable sin abogado y sin pedir nada a cambio.

Un juez lo condenó a muerte en octubre de 2005, como había recomendado por unanimidad un jurado, y el Tribunal Supremo de Florida confirmó la sentencia en 2007.

En 2024, una corte de apelaciones de EE.UU. rechazó el argumento de que sus abogados lo defendieron mal en la fase en que se decidió la pena, y el Tribunal Supremo del país se negó a revisar ese fallo en 2025.

Guardado conocía desde 2003 a la víctima, Jackie Malone, poco después de salir de prisión, donde cumplió condena por varios robos a mano armada, y ella le alquiló una vivienda y lo ayudó a encontrar trabajo.

La noche del 13 de septiembre de 2004, Guardado se presentó en casa de Malone drogado y la mató con una barra de metal y un cuchillo para robarle, según el relato del Supremo de Florida.

Florida tiene fijadas otras dos ejecuciones, las de Thomas Mitchell Overton, prevista para el 19 de noviembre, y Ricardo González, para el 1 de diciembre. Si ambas se cumplen, el estado alcanzará las 21 ejecuciones en 2026 y superará las 19 de 2025, hasta ahora su récord anual.

El pasado 30 de septiembre en el estado de Tennessee, la reclusa estadounidense Christa Pike sobrevivió a dos inyecciones letales luego de ser condenada a muerte en 1996 por el asesinato, un año antes, de su compañera de estudios Colleen Slemmer.

Pike iba a ser la primera mujer ejecutada en Tennessee en más de 200 años. Este estado ha ejecutado a 17 reclusos desde el restablecimiento de la pena capital en el país en 1977, según datos del Centro de Información sobre la Pena de Muerte.

Lo
más leído
del día

01
Economía
¡Atención clientes de Ueno! Este es el mail oficial para el cobro del anticipo y el correo debe llegar hoy
Ver más
02
Clima
Meteorología anuncia tormentas y posibles granizadas para nueve departamentos esta noche
Ver más
03
Nacionales
Hallazgo fiscal en casa de Miguel Vázquez: ¿tenía un libreto para ganar licitaciones multimillonarias?
Ver más
04
Política
Juicio político: Peña “debe irse porque se ha perdido la confianza en él”, dice la oposición
Ver más
05
Política
Diputados convoca a sesión extra este jueves para tratar juicio político a Peña y Alliana
Ver más

Te puede interesar