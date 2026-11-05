ABC
5 de noviembre de 2026
Ir a ABC en el Este
ABC Noticias
ABC TV de 12:00:00 a 13:59:00
Ver ABC TV
Cardinal Deportivo
ABC Cardinal AM de 11:30 a 13:59
Escuchar ABC AM
A de la Tarde
ABC FM 12:00 a 14:59
Escuchar ABC FM
ABC Noticias
ABC TV de 12:00:00 a 13:59:00
Ver ABC TV
28º
Ahora
ver más
28º
Ahora
HOY
Min
20º
Máx
28º
undefined 2026-11-06
Min
20º
Máx
35º
undefined 2026-11-07
Min
18º
Máx
27º
undefined 2026-11-08
Min
14º
Máx
24º
undefined 2026-11-09
Min
12º
Máx
28º
undefined 2026-11-10
Min
17º
Máx
30º

Ver Pronóstico del Tiempo

Cotizaciones del día
DOLAR
Compra
6.130
Venta
6.720
PESO
Compra
1
Venta
10
REAL
Compra
1.030
Venta
1.230
EURO
Compra
6.320
Venta
7.200

Ver Cotizaciones

Mundo
05 de noviembre de 2026 - 12:50

Francia asegura que no reconoce a talibanes y solo trata con ellos para deportar a afganos

Imagen sin descripción

París, 5 nov (EFE).- Francia subrayó este jueves que ni reconoce ni tiene intención de reconocer al régimen de los talibanes y que si trata con ellos es en un marco "técnico", para poder expulsar a su país a los ciudadanos afganos que considera peligrosos.

Por EFE
Agregá ABC a Google como fuente preferida en tus búsquedas.

El portavoz del Ministerio francés de Asuntos Exteriores, Pascal Confavreux, explicó en una conferencia de prensa que si bien se ha iniciado "un diálogo técnico" con el régimen talibán, es para expulsar a afganos que "están en Francia de forma ilegal" y que se consideran "peligrosos".

"Es por la seguridad de los franceses", subrayó Confavreux, que añadió que esos contactos no equivalen a "un reconocimiento del régimen".

En respuesta a una pregunta sobre la supuesta creación de un grupo de trabajo designado por los talibanes que se habría instalado en el consulado de ese país en París, el portavoz francés insistió en que no hay ninguna delegación consular afgana en Francia.

"Francia no reconoce a los talibanes y no tiene ninguna intención de hacerlo", afirmó.

Señaló que desde la salida de las fuerzas occidentales en agosto de 2021 y la toma del poder en Kabul por los talibanes, Francia ha querido mantener la ayuda humanitaria, pero dirigida "a la población afgana".

Desde entonces, esa ayuda se ha traducido, en particular, en el envío de 187 millones de euros bajo diversas formas y en la concesión de visados a 17.000 mujeres afganas.

Las dudas sobre un posible cambio de posición de Francia tienen su origen en la intervención el pasado lunes de su ministro del Interior, Laurent Nuñez ante la comisión legislativa de la Asamblea Nacional, en la que confirmó que se están llevando a cabo "discusiones técnicas" para poder expulsar a afganos, porque algunos "pueden constituir amenazas en materia de orden público".

A partir de ahí, hubo filtraciones sobre la constitución de un grupo de trabajo bilateral en el consulado de Afganistán que podría interpretarse como una forma de reconocimiento del régimen talibán, algo que negó Confavreux: "No hay delegación consular talibán actualmente en París", mantuvo.

Lo
más leído
del día

01
Economía
¡Atención clientes de Ueno! Este es el mail oficial para el cobro del anticipo y el correo debe llegar hoy
Ver más
02
Economía
Ueno Bank: no habrá correo; el BCP habilitará plataforma de registro y consulta para ahorristas afectados
Ver más
03
Política
Arranca la sesión: toda la Cámara de Diputados ya adelantó voto a favor del juicio político a Santiago Peña
Ver más
04
Política
Reunión clave en la ANR: Cartes y Alliana planifican sucesión presidencial
Ver más
05
Política
Juicio político: Peña “debe irse porque se ha perdido la confianza en él”, dice la oposición
Ver más

Te puede interesar