Francia reúne G7 Exteriores, en su última cita antes de pasar el testigo a Estados Unidos

Según informaron hoy fuentes diplomáticas francesas, el encuentro, presidido por el ministro francés de Exteriores, Jean-Noël Barrot, reunirá a los siete miembros del grupo (Alemania, Canadá, Estados Unidos, Francia, Italia, Japón y Reino Unido) y cinco países invitados: Brasil, Corea del Sur, Egipto, Arabia Saudí y Ucrania. También estaban invitados Kenia e India, pero no pueden asistir.

La reunión estaba prevista inicialmente en Marsella (sur de Francia), pero hoy se anunció su traslado a París por razones "logísticas y operativas", debido a la coincidencia con el Foro de París sobre la Paz, que se celebrará los días 10 y 11, y que estaba previsto desde hace meses.

En rueda de prensa, el portavoz del Ministerio francés de Exteriores, Pascal Confavreux, explicó que la decisión responde a la necesidad de organizar dos grandes acontecimientos internacionales consecutivos sin sobrecargar a los equipos de protocolo y logística, y descartó que el cambio esté relacionado con alertas de seguridad.

"No habrá ningún cambio en términos de ambición, programa o prioridades", añadió Confavreux, quien reconoció la dificultad que supone para las delegaciones reorganizarse con tan poco margen.

La situación en Ucrania ocupará una de las sesiones centrales del martes 10, con la participación del ministro de Exteriores ucraniano. Francia quiere coordinar la ayuda militar, financiera y energética a Kiev ante la intensificación de los ataques rusos contra ciudades e infraestructuras críticas.

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Confavreux señaló que una de las principales necesidades ucranianas es reforzar la defensa antiaérea, especialmente frente a los misiles balísticos rusos, ya que advirtió de que Moscú busca provocar un apagón generalizado durante el invierno mediante ataques contra instalaciones energéticas.

La reconstrucción del sistema de confinamiento de la central nuclear de Chernóbil, dañado en 2025, será otro asunto prioritario, por lo que París organizará el lunes una conferencia de donantes de fondos.

El portavoz cifró en unos 500 millones de euros el coste global de las reparaciones y adelantó que París anunciará una contribución propia importante.

Los ministros abordarán también la estabilidad en Oriente Próximo, con especial atención a la seguridad de los suministros energéticos y los estrechos de Ormuz y Bab el Mandeb, además de Irán, Palestina, Siria y Líbano.

Preguntado por la situación nuclear iraní, Confavreux afirmó que los ataques estadounidenses no han resuelto el problema y consideró que podrían haber reforzado a los sectores más conservadores del régimen de Teherán.

Advirtió asimismo de que persisten capacidades nucleares iraníes y de que nuevas acciones militares podrían agravar la situación.

La agenda incluye una sesión ampliada sobre IA y sus implicaciones para la seguridad, con el objetivo de avanzar hacia mecanismos internacionales de gobernanza.

Francia quiere aprovechar la reunión para consolidar iniciativas impulsadas durante su presidencia, entre ellas una red de puertos del G7 y países asociados para combatir el narcotráfico y mejorar la seguridad marítima, así como un mapa mundial de reservas humanitarias para coordinar la respuesta ante crisis y catástrofes.

Confavreux señaló que el éxito de la reunión dependerá de que los compromisos anunciados se traduzcan en medidas concretas, al tiempo que destacó la importancia de que el G7 responda a problemas que afectan directamente a los ciudadanos, como el impacto de las crisis internacionales sobre los precios de la energía y los carburantes.

Francia publicará un comunicado final, aunque el portavoz señaló que su adopción no constituye un criterio de éxito.