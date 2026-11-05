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Mundo
05 de noviembre de 2026 - 05:30

Frío saludo entre Pedro Sánchez y Milei en su primer encuentro cara a cara

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Madrid, 5 nov (EFE).- El español Pedro Sánchez y el argentino Javier Milei protagonizaron este jueves un frío saludo con motivo de la Cumbre Iberoamericana celebrada en Madrid, en su primer encuentro cara a cara y tras la polémica por los insultos del presidente de Argentina al jefe del Gobierno de España.

Por EFE
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Sánchez fue saludando junto al rey Felipe VI y al secretario general iberoamericano, Andrés Allamand, a los jefes de delegación asistentes a la XXX Cumbre Iberoamericana, que se celebra en la Galería de las Colecciones Reales de Madrid.

Un saludo oficial posterior al recibimiento a todos los asistentes por parte del ministro de Asuntos Exteriores español, José Manuel Albares, quien estrechó la mano del presidente argentino a su llegada mientras mantenían un protocolario intercambio de palabras.

En el saludo oficial, Milei dio la mano al rey entre sonrisas mutuas, y después hizo lo propio con Sánchez de forma mucho más fría y breve por parte de ambos.

El presidente argentino, que llegó este miércoles a Madrid, se ausentó de la ceremonia inaugural de la cumbre en el Teatro Real y de la cena posterior ofrecida por los reyes en el Palacio Real, pero mantuvo una reunión con el líder del partido ultraderechista Vox, Santiago Abascal.

El encuentro entre Sánchez y Milei ha tenido lugar dos semanas después del último viaje que había realizado el presidente argentino hasta ahora a España, durante el cual llamó "impresentable dictador" a Sánchez en un desayuno informativo.

El presidente del Gobierno español lo recibió en Madrid con una campaña en redes sociales, encabezada con el lema 'Soy zurdo y a mucha honra', en referencia a la denominación que utiliza el presidente argentino de forma despectiva para referirse a la izquierda política.

Además, Sánchez publicó después una fotografía en la que él aparecía escuchando el tema 'Fanático' de la cantante argentina Lali y que fue compuesto contra Milei.

Ha habido episodios anteriores de enfrentamiento, y, así, después de que a comienzos de mayo de 2024 el entonces ministro español de Transportes Óscar Puente sugiriera que Milei había ingerido sustancias, la Oficina del presidente argentino incluyó duros ataques a Pedro Sánchez y referencias a las acusaciones de corrupción sobre su esposa, Begoña Gómez.

El 19 de mayo de ese año, Milei, en un acto organizado por Vox en Madrid, llamó indirectamente a Sánchez "calaña" y calificó a Begoña Gómez de "corrupta".

El Gobierno español exigió una rectificación pública y, al no llegar, llamó a consultas a su embajadora en Buenos Aires y después decidió retirarla.

Sánchez respondió que Milei no había estado a la altura y defendió que la reacción española era proporcional a los insultos y al ataque a las instituciones.

El presidente argentino insistió en sus ataques, llamó "cobarde" a Sánchez, dijo que aplicaba un modelo parecido al venezolano Nicolás Maduro y reiteró que no pensaba disculparse.

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