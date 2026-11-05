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Mundo
05 de noviembre de 2026 - 00:15

Fundación de Marc Anthony reconoce la labor filantrópica de Becky G y Draco Rosa

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Nueva York, 4 nov (EFE).- La Fundación Maestro Cares, creada por el cantante Marc Anthony y el empresario Henry Cárdenas, reconoció este miércoles, durante su gala, el compromiso social y comunitario de las estrellas de la música latina Becky G y Draco Rosa, así como del empresario y filántropo colombiano Jaime Gilinski.

Por EFE
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La artista y activista Becky G recibió el Premio Voice of Change por su labor inquebrantable en defensa de comunidades vulnerables que ha incluido una campaña para el acceso al agua en Jalisco, México -la tierra de sus abuelos- , levantar su voz por los inmigrantes, el empoderamiento de mujeres o en apoyo de becas para educación musical.

El éxito de la cantante, que llegó a la gala junto a Marc Anthony y su esposa Nadia Ferreira, ha ido a la par con su labor filantrópica y este año creó además la fundación 'Raices con Flow', una organización sin fines de lucro enfocada en la reforestación de comunidades latinas vulnerables y en llevar agua potable a escuelas rurales.

"Ella ha utilizado su voz y su plataforma para inspirar un cambio significativo", destacaron en un comunicado Marc Anthony y Cárdenas, que fundaron Maestro Cares en 2012 con la misión de mejorar la calidad de vida de niños y comunidades desfavorecidas en América Latina y Estados Unidos.

Para ese propósito se asocia con fundaciones y organizaciones locales para financiar proyectos sostenibles que crean entornos seguros y saludables para los niños, apoyando sus necesidades de desarrollo y académicas.

El puertorriqueño Draco Rosa, que inició su carrera como Robby Rosa con el famoso grupo Menudo, (1984-1987) fue reconocido con el Premio Courage to Care por su apoyo a personas y familias que enfrentan graves problemas de salud a través de Alianza Vox Fort, que fundó en 2016, tras sobrevivir dos diagnósticos de cáncer, lo que requirió trasplantes de médula ósea.

Rosa no pudo asistir a la gala por problemas con su vuelo, según se informó, y Marc Anthony recibió el premio en su nombre.

El cantautor fundó la organización al percatarse de la falta de donantes hispanos registrados, para educar a la comunidad y ayudar económicamente a otros pacientes en Puerto Rico que afrontan el mismo diagnóstico médico.

Como empresario, Rosa se embarcó en el Draco Rosa's 100 % Café de Puerto Rico y parte del dinero de la venta va a la fundación para sufragar el coste de trasplantes de médula ósea en la isla.

"Su dedicación refleja el espíritu del premio, que reconoce a las personas que utilizan su éxito e influencia para defender causas importantes e inspirar a otros a actuar", indicó la fundación.

Draco recibió este año dos nominaciones al premio Grammy Latino por su nuevo disco 'Olas de Luz' , evento que se realizará el próximo 12 de noviembre.

Maestro Cares reconoció además a Gilinski, director ejecutivo del Grupo Nutresa, -el conglomerado de procesamiento de alimentos más grande de Colombia- con el Premio de Responsabilidad Social Corporativa por su compromiso con la ampliación de oportunidades y la mejora de la calidad de vida a través del liderazgo empresarial y la filantropía, que beneficia a mujeres y niños.

Maestro Cares ha financiado 46 proyectos en 17 países y territorios y ha otorgado además becas de estudio.

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