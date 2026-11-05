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Mundo
05 de noviembre de 2026 - 08:00

FundéuRAE: "intercambiar algo", no "intercambiar de algo"

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Madrid, 5 nov (EFE). La Fundación del Español Urgente (FundéuRAE), promovida por la Agencia EFE y la RAE, señala que el verbo "intercambiar" no se construye con la preposición "de", sino con un complemento directo, por lo que no es apropiado decir que alguien "intercambia de algo".

Por EFE
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Sin embargo, en algunos medios de comunicación pueden encontrarse ejemplos como los siguientes: "Las familias intercambiaron de casas y las redes estallaron con divertidos memes", "Cuando intercambiaban de asientos, el desconocido arrancó el motor abruptamente" o "Los concursantes se intercambiaron de playas".

Tal como puede verse en el Diccionario de la lengua española, "intercambiar" ('hacer cambio recíproco de una cosa o persona por otra u otras') es un verbo transitivo ("intercambiar algo"), es decir, no lleva la preposición "de" delante del complemento que designa aquello que se intercambia. Tampoco se usa esa preposición cuando se añade un pronombre que concuerda con el sujeto: "Mi familia y yo (nos) intercambiamos los regalos".

El añadido inadecuado de la preposición "de" puede deberse a un cruce con el verbo "cambiar", que, según se recoge en la obra antes mencionada, sí se construye seguido de "de" cuando significa 'dejar una cosa o situación para tomar otra': "Voy a cambiar de trabajo".

Así, en las frases iniciales, lo apropiado habría sido "Las familias intercambiaron las casas y las redes estallaron con divertidos memes", "Cuando intercambiaban los asientos, el desconocido arrancó el motor abruptamente" y "Los concursantes se intercambiaron las playas".

La FundéuRAE (www.fundeu.es), promovida por la Agencia EFE y la Real Academia Española (RAE), tiene como principal objetivo el buen uso del español en los medios de comunicación.

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