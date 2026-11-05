"Georgia debe convertirse en una verdadera plataforma para la paz y la cooperación, y su estatus de neutralidad será un camino hacia la estabilidad a largo plazo y la prosperidad económica", declaró a la prensa el secretario ejecutivo del partido, Vajtang Shakarishvili.

Además de los representantes georgianos, el foro cuenta con la asistencia de delegados de Estados Unidos, Armenia, Irán, Austria y otros países.

Uno de los participantes en el foro, Larry Johnson, exfuncionario del Departamento de Estado de EE. UU. y exanalista de la CIA, afirmó que "Occidente actualmente ve a Georgia a través de un prisma antirruso, al igual que a otros países del Cáucaso Sur".

"Georgia debe determinar de forma independiente su rumbo, sus prioridades externas y su lugar en el mundo", afirmó durante el evento.

En 2017, el partido Sueño Georgiano, en el poder desde 2012, modificó el artículo 78 de la Constitución, para obligar a los organismos estatales a "adoptar todas las medidas necesarias para garantizar la plena integración de Georgia en la UE y la OTAN".

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En noviembre de 2024, el Gobierno georgiano, que obtuvo el estatus de candidato para la entrada en la UE en 2023, anunció que no solicitaría a Bruselas el inicio de las negociaciones de adhesión hasta 2028 para prepararse mejor para el proceso.

La medida provocó protestas masivas de la oposición del país y críticas de Bruselas, que acusa a Tiflis de "retroceso democrático".

A Georgia se le prometió el futuro ingreso en la OTAN en una cumbre aliada celebrada en Bucarest en abril de 2008, tras lo que estalló meses después la guerra entre georgianos y rusos por el control de la región separatista de Osetia del Sur.