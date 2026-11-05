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Mundo
05 de noviembre de 2026 - 17:35

Gobernador Newsom propone cambiar las condenas de muerte en California por cadena perpetua

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Los Ángeles (EE.UU.), 5 nov (EFE).- El gobernador de California, el demócrata Gavin Newsom, informó este jueves que conmutará las sentencias de muerte de los 548 reclusos del estado que aguardan su ejecución, reduciendo sus penas a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional.

Por EFE
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"Tomo esta medida porque creo firmemente que la ejecución con el aval del Estado es incompatible con los valores de California, socava los cimientos de nuestro sistema legal y nos menoscaba a todos", dijo Newsom en una carta abierta.

El anuncio de Newsom llega semanas después de la ejecución fallida de Christa Pike en Tennessee, la mujer que sobrevivió a dos dosis de inyección letal.

Newsom puede conmutar por sí solo las sentencias de los presos con una sola condena grave, pero, según el medio independiente CalMatters, la Corte Suprema de California debe aprobar las conmutaciones de quienes tienen varias condenas por delitos graves.

El gobernador estableció una moratoria a las ejecuciones en el estado en marzo de 2019, poco después de que llegó al cargo. California ha mantenido una moratoria a cumplir con las penas de muerte desde 2006, cuando se llevó a cabo la última ejecución.

El demócrata dijo que si bien la moratoria ha evitado que se produzcan más ejecuciones, todas las sentencias de muerte han permanecido vigentes.

Las 548 que actualmente se encuentran bajo sentencia de muerte en California conforman el corredor de la muerte "más grande" del hemisferio occidental, subrayó.

En un comunicado, el director ejecutivo de la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU), Anthony D. Romero, aseguró que las conmutaciones "reflejan lo que exige la justicia: el fin de un castigo racista, injusto e inhumano que ha lastrado a California durante demasiado tiempo".

"Al dar este paso, el gobernador Newsom ha reafirmado que la pena de muerte no tiene cabida en California y ha demostrado una verdadera valentía al enfrentarse de frente a la injusticia racial", añadió.

En California no se ha ejecutado a nadie desde 2006. En el corredor de la muerte del estado, se incluyen asesinos notorios como Richard Allen Davis, Cary Stayner o Charles Ng.

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