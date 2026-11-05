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Mundo
05 de noviembre de 2026 - 10:45

Gobierno español: fascismo y socialismo se distinguen al comparar a Milei con Sánchez

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Madrid, 5 nov (EFE).- El Gobierno español ha replicado este jueves a las palabras de Javier Milei en las que ha equiparado el socialismo con el fascismo, asegurando que el modelo socialista que defiende Pedro Sánchez está en las antípodas del fascismo y eso se comprueba comparando al jefe del Gobierno con el presidente argentino.

Por EFE
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Fuentes del Ejecutivo han salido así al paso de la intervención de Milei en la sesión plenaria de la XXX Cumbre Iberoamericana que se celebró en Madrid.

Milei había afirmado que fascismo y socialismo "comparten el odio por el libre mercado, adoran la intervención del Estado, nacionalizan empresas, regulan la economía, controlan los medios de comunicación y se dedican a esparcir propaganda y adoctrinamiento".

Además citó al escritor y diplomático español Salvador de Madariaga para señalar que advirtió de que el socialismo es fascista en política y el fascismo es socialista en economía.

El Gobierno ha subrayado ante todo ello que no se da por aludido y que cada uno tiene derecho a sus ideas.

Pero a renglón seguido, las fuentes citadas han lamentado que Milei tergiverse una cita de Madariaga para defender sus ideas.

En cualquier caso han reivindicado el socialismo español, que piensan que está en las antípodas de fascismo, y han afirmado que solo hay que comparar a Sánchez con Milei para comprobarlo.

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