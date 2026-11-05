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Mundo
05 de noviembre de 2026 - 17:55

Grynspan sigue aumentando sus apoyos para liderar la ONU y Sinirlioğlu no convence

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Naciones Unidas, 5 nov (EFE).- La costarricense Rebeca Grynspan amplió este jueves sus apoyos en el sondeo de candidatos a la Secretaría General de la ONU, tras obtener 12 votos a favor y 3 en contra, según indicó el portal PassBlue, mientras que el turco Feridun Sinirlioğlu, recién adherido a la carrera, solo recibió tres apoyos.

Por EFE
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El Consejo de Seguridad de la ONU celebró hoy el octavo sondeo no vinculante (conocido como 'straw poll') para proponer a un candidato que suceda al portugués António Guterres, cuyo mandato concluye a finales de este año.

El órgano retrocedió de nuevo al sistema de votos en el que todos los miembros del Consejo emiten sus consideraciones en una papeleta del mismo color, lo que no permite conocer si alguno de los cinco países con derecho a veto -Estados Unidos, China, Rusia, Francia y Reino Unido- bloquea la carrera de uno de los aspirantes.

La razón se encuentra en la candidatura de Sinirlioğlu, presentada la semana pasada, que llevó al Consejo de Seguridad a reiniciar el proceso.

Sin embargo, el turco, actual presidente de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE), recibió únicamente tres votos a favor, ocho en contra y cuatro sin opinión.

Detrás de Grynspan, volvió a quedar el argentino Rafael Grossi, que obtuvo 9 apoyos, 4 rechazos y dos votos sin opinión, los mismos que en el sondeo anterior.

En tercer lugar, la guyanesa Carolyn Rodrigues Birkett, cuya candidatura se ha ido desinflando después de llegar a ser la más votada junto a Grynspan en los primeros sondeos.

La embajadora de Guyana ante la ONU recibió ocho votos a favor, cinco en contra y dos sin opinión.

En su segundo sondeo, la emiratí Lana Nusseibeh volvió a quedar en cuarto lugar, tras obtener siete apoyos, seis rechazos y dos votos sin opinión.

Cierran la tabla el ugandés Olara Otonnu con 4 votos a favor y 9 en contra y 2 sin opinión; la ecuatoriana María Fernanda Espinosa, con 3 votos a favor, 10 en contra y 2 sin opinión; y su connacional Ivonne Baki, que recibió un voto a favor y 14 en contra.

El pasado lunes, la embajadora de Letonia ante la ONU, Sanita Pavļuta-Deslandes, que estes ostenta la presidencia del Consejo de Seguridad, reconoció que "el tiempo se está agotando" para alcanzar un acuerdo sobre un candidato.

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