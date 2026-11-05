Guyana celebra sanciones de EEUU contra pareja acusada de ayudar a Irán a evadir controles

De acuerdo a las autoridades guyanesas, Sharma y Shahid desempeñaban un papel fundamental en la gestión de una red que, de forma fraudulenta, hacía creer que los buques estaban registrados en Guyana a través de una empresa denominada 'Agencia Internacional de Seguridad Marítima de Guyana' (IMSAG, en inglés).

MARAD aseveró que las mencionadas actividades fraudulentas socavan la integridad de los registros nacionales de buques y ponen en peligro la seguridad marítima del país caribeño.

De acuerdo al Departamento del Tesoro de Estados Unidos, la pareja operaba desde Chandigarh y dirigía una red que ayudaba a los buques que transportaban petróleo iraní a eludir las restricciones internacionales.

Asimismo, ambos fueron acusados de dirigir negocios que proporcionaban documentos de registro de buques falsificados y otros servicios marítimos fraudulentos.

En este contexto, MARAD y el Ministerio de Servicios Públicos y Aviación de Guyana recalcaron que apoyan "plenamente" las medidas adoptadas por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos contra la pareja de origen indio y las entidades asociadas a ellos.

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Esta cuestión se ha planteado de forma sistemática en foros marítimos y navieros internacionales y regionales, como parte de la defensa constante por parte de Guyana de una cooperación más sólida y de medidas más eficaces para combatir el registro fraudulento de buques.

Por último, Guyana afirmó que mantiene su compromiso de colaborar con socios internacionales, administraciones marítimas y organismos de control pertinentes para salvaguardar la integridad de su registro de buques, defender las normas marítimas internacionales y garantizar que su pabellón nacional no sea utilizado para facilitar actividades delictivas o eludir sanciones internacionales.