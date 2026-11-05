Hasta 17.000 policías se desplegarán en Lima para resguardar la visita del papa León XIV

El pontífice, que este viernes emprende su primera gira por América Latina para visitar Uruguay, Argentina y Perú, estará en territorio peruano desde este miércoles al 16 de noviembre, seis días donde la mitad de ellos estará en Lima.

En las primeras horas de su visita a Perú, León XIV acudirá al centro histórico de Lima para reunirse con la presidenta Keiko Fujimori en Palacio de Gobierno; y esa misma tarde acudirá a un encuentro con autoridades y cuerpo diplomático en el Gran Teatro Nacional.

Al día siguiente, el jueves, el pontífice será recibido en el Palacio Municipal por el alcalde limeño, Renzo Reggiardo, para recibir una condecoración de la Municipalidad Metropolitana de Lima, ubicada igualmente en el centro histórico de la capital.

Además, ese día, el papa sostendrá un encuentro con obispos en la capilla del Palacio Arzobispal, la celebración de la Hora Media, el encuentro con distintos colectivos en la plaza mayor de la capital peruana y una vigilia con jóvenes en el Estadio Nacional.

En el primer día se ha previsto un aforo de 11.000 personas y en el segundo se permitirá el ingreso de 15.500 asistentes al centro histórico, según informó Reggiardo acompañado de representantes de la Policía Nacional y el Ministerio de Salud.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

La Policía Nacional estará a cargo de la seguridad durante los traslados de la delegación papal y alrededor de 1.000 trabajadores de la Municipalidad de Lima apoyará en las medidas de prevención y en el control de los desvíos de vehículos para agilizar el tránsito en esas horas.

A su vez, la portavoz del ministerio de Salud, Paola Castañeda, informó que se habilitarán treinta puestos médicos de avanzada, dos unidades móviles de "trauma shock" y más de 30 ambulancias para atender emergencias durante la visita del papa León XIV.

De igual forma, 52 hospitales de la capital estarán en alerta y la atención será gratuita, independientemente del tipo de seguro que posea el eventual paciente.

Para el papa León XIV, las autoridades sanitarias de Perú han presentado una ambulancia que tiene los servicios de una unidad de cuidados intensivos (UCI) móvil para acompañar al pontífice durante toda la visita al país, teniendo en cuenta la recuperación física que afronta tras una reciente cirugía por cáncer de pulmón.

A partir del día 13 de noviembre, el papa viajará a la ciudad norteña de Chiclayo, donde fue obispo durante ocho años, luego a la andina localidad de Santa Cruz de Succhabamba y a Zaña, mientras que al día siguiente estará en la surandina Cusco, y a la amazónica Pucallpa.

El día lunes 16 de noviembre regresa a Lima para encabezar una masiva misa en la Base Aérea de Las Palmas, su última actividad en el Perú y de la gira por Sudamérica.