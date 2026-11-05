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Mundo
05 de noviembre de 2026 - 17:05

Herzog pedirá el domingo formar Gobierno tras recibir Eisenkot más apoyos que Netanyahu

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Jerusalén, 5 nov (EFE).- El presidente de Israel, Isaac Herzog, anunció este jueves que el próximo domingo encargará a un diputado la formación del próximo Gobierno, después de que el líder opositor Gadi Eisenkot obtuviera el respaldo de 67 de los 120 diputados de la Knéset (Parlamento) en la ronda de consultas con los partidos, frente a los 46 del primer ministro, Benjamín Netanyahu.

Por EFE
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"Los resultados de las consultas pueden parecer claros, pero la autoridad que me otorga la ley es determinar quién tiene la capacidad de formar un Gobierno, y eso no está del todo claro, dados los vetos mutuos entre los bloques y dentro de los propios bloques", puntualizó Herzog en una declaración a los medios al término de la ronda.

El presidente explicó que intentará determinarlo "directa y rápidamente" en conversaciones personales con algunos de los líderes de los partidos, en las que, según dijo, no dejará "piedra sin mover" para "construir un Gobierno estable y bueno para el pueblo de Israel".

Herzog aseguró que las reuniones con los partidos fueron "abiertas, francas y también incisivas", y que formuló "preguntas difíciles" para ayudar a los partidos y al público "a liberarse de formas de pensar fijas y abrir su mente a otros caminos".

Durante las consultas, el presidente planteó a varias formaciones la posibilidad de un "reparto del poder" o de un Gobierno de unidad para evitar una nueva repetición electoral, una opción que rechazaron tanto Yashar! (¡Recto!), el partido de Eisenkot, como Beyajad (Juntos), de los ex primeros ministros Naftali Bénet y Yair Lapid.

Eisenkot recibió las recomendaciones de su partido, Beyajad, Los Demócratas, Israel Beitenu y de las dos formaciones árabes, la Lista Conjunta y Raam. Netanyahu fue respaldado por el Likud, Shas, Poder Judío y Sionismo Religioso, mientras que el partido religioso asquenazí Judaísmo Unido de la Torá, socio del primer ministro en la coalición saliente, no recomendó a ningún candidato.

El diputado designado dispondrá de 28 días, prorrogables otros 14, para formar una coalición. Si fracasa, Herzog podrá encomendar la tarea a otro diputado, que contará con un nuevo plazo de 28 días sin posibilidad de ampliación.

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