Honda anuncia inversiones para elevar en un 44 % su producción de motocicletas en Brasil

El anuncio fue hecho en una ceremonia en la que el presidente mundial de Honda Motor Co, Toshihiro Mibe, y el presidente de Moto Honda de la Amazonía, Keisuke Tsuruzono, celebraron los 50 años del inicio de la producción de motocicletas de la multinacional japonesa en Brasil.

Las inversiones servirán para modernizar y ampliar la planta que el fabricante tiene en la zona franca de Manaos, la mayor ciudad de la Amazonía brasileña.

Los ejecutivos afirmaron que esperan que las nuevas inversiones permitan aumentar aún más la participación de Honda en el mercado de motocicletas de Brasil, que actualmente llega al 65 %.

"El mercado brasileño sigue presentando un elevado potencial de crecimiento. Esta inversión demuestra nuestra confianza inquebrantable en el futuro de Brasil, de la Amazonía y de los negocios de Honda en el país", aseguró Tsuruzono, citado en un comunicado de la empresa.

Actualmente la empresa cuenta con cuatro líneas de montaje distribuidas en dos unidades productivas en Manaos, en donde, en 50 años de operaciones, ya produjo 33 millones de motocicletas.

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La compañía fabrica en Brasil un promedio de 7.200 unidades diarias de 20 diferentes modelos con cilindradas entre 110cc y 1.100cc.

Además de abastecer Brasil, Honda exporta desde la Amazonía sus motocicletas a 19 países, incluyendo Estados Unidos y Australia.