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Mundo
05 de noviembre de 2026 - 10:15

Honduras asume el compromiso de fortalecer Iberoamérica para que cuente más en el mundo

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Madrid, 5 nov (EFE).- Honduras asumió este jueves la Secretaría Pro Tempore de la Conferencia Iberoamericana, encargada de preparar la XXXI Cumbre Iberoamericana que se celebrará en 2028, con el objetivo de fortalecer esta comunidad de naciones para que cuente más en el mundo, apuntó el presidente del país, Nasry Asfura.

Por EFE
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"Tenemos un gran trabajo por hacer en Honduras, estoy seguro que lo vamos a hacer de la mejor manera posible y con toda esa fuerza y acompañamiento" ofrecidos por el resto de países, dijo Asfura durante la sesión plenaria de la XXX Cumbre Iberoamericana, celebrada en Madrid.

"Vamos a tratar de ponerle (a la próxima cumbre) un sello no sólo de Honduras, sino de Centroamérica, Latinoamérica, de Iberoamérica, un sello que nos va a dar una oportunidad para poder unirnos, hermanarnos y ver un futuro fuerte de Iberoamérica", señaló.

"Y para que seamos tomados en cuenta con mayor fuerza, que el mundo nos mire distinto y que esas oportunidades estén para todos", apostilló.

El rey de España, Felipe VI, que presidió la reunión de Madrid, apreció que Honduras ha demostrado "su adhesión al sistema de cumbres" iberoamericanas y su voluntad de participar en todos los trabajos, reuniones y encuentros que la componen.

Esa constancia sostenida, añadió Felipe VI, es un sólido punto de partida para la responsabilidad que ahora asume Honduras con el respaldo de España y todos los demás miembros de la comunidad iberoamericana.

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