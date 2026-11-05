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Mundo
05 de noviembre de 2026 - 01:40

HRW tacha de "cruel e injusta" la nueva condena contra el activista hongkonés Joshua Wong

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Tokio, 5 nov (EFE).- La organización Human Rights Watch (HRW) calificó de "cruel e injusta" la condena a diez años de prisión anunciada este jueves contra el activista Joshua Wong por conspiración para coludir con fuerzas extranjeras, su segunda condena bajo la Ley de Seguridad Nacional impuesta por Pekín en 2020.

Por EFE
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"La dura condena impuesta a Joshua Wong por cargos infundados es cruel e injusta. Los jóvenes que promueven el cambio social son un activo para cualquier sociedad, pero el Gobierno de Hong Kong los encarcela", denunció la directora para Asia de HRW, Elaine Pearson.

La ONG pidió al Ejecutivo hongkonés la liberación "inmediata e incondicional" de Wong e instó a los gobiernos extranjeros a denunciar las sentencias dictadas contra él y otros activistas prodemocracia, así como imponer sanciones selectivas a funcionarios responsables de la represión.

"Pekín no ha pagado un precio real por su creciente represión en Hong Kong", sostuvo Pearson, que pidió además a la comunidad internacional que revisen su relación con China "a la luz de los abusos cada vez más graves".

Según la organización, las autoridades "parece haber adoptado la táctica de acumular cargos contra influyentes líderes a favor de la democracia para garantizar su prolongada detención", con el objetivo de mantener a la sociedad hongkonesa "bajo control y reducir la posibilidad de una protesta internacional".

La reacción de HRW llega después de que el Tribunal Superior de Hong Kong condenara a Wong por haber pedido a países extranjeros que impusieran sanciones y otras medidas contra la región semiautónoma o China en 2020, después de las multitudinarias protestas antigubernamentales que sacudieron la ciudad en 2019.

Con la nueva condena, el activista permanecerá en principio tras las rejas hasta finales de 2036, ya que habría completado en enero una condena previa de cuatro años y ocho meses de cárcel por conspiración para subvertir el poder estatal en el conocido caso de los '47 de Hong Kong', relacionado con las primarias no oficiales organizadas por la oposición en julio de 2020.

Las autoridades defienden que la legislación devolvió la estabilidad a Hong Kong tras las protestas de 2019, mientras organizaciones de derechos humanos y gobiernos extranjeros han criticado su impacto sobre las libertades políticas y civiles.

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