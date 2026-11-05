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Mundo
05 de noviembre de 2026 - 12:40

IATA condena la oleada de falsas amenazas de bomba y pide que se encuentre su origen

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Ginebra, 5 nov (EFE).- La Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA), que aglutina a más de 300 líneas aéreas de todo el mundo, condenó la nueva oleada de falsas amenazas de bomba que este jueves ha afectado a diversos vuelos en Europa, y pidió que las autoridades investiguen su origen.

Por EFE
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"Condenamos estos intentos de perturbar el transporte aéreo. La seguridad es la prioridad número uno del sector y nos tomamos muy en serio todas las amenazas", señaló el vicepresidente de Operaciones y Seguridad de la asociación, Nick Careen, citado por la cuenta oficial de IATA en X.

"Instamos a las autoridades a que averigüen el origen de estas falsas amenazas", agregó el directivo, quien pidió que se brinde a los pasajeros garantías de que su seguridad sigue siendo prioritaria.

Las amenazas de bomba han afectado a vuelos y aeropuertos en España, Francia, Italia, Bélgica, Bulgaria, República Checa, Austria, Polonia, Dinamarca y Grecia, después de que el martes ya varias alertas obligaran a activar amplios dispositivos de seguridad.

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