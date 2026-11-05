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Mundo
05 de noviembre de 2026 - 13:00

Iglesia argentina destaca vitalidad del papa y no hay indicaciones de salud para su visita

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Buenos Aires 5 nov (EFE).- El presidente de la Conferencia Episcopal Argentina, Marcelo Colombo, destacó este jueves la vitalidad del papa León XIV y aseguró que no recibieron indicaciones especiales sobre su salud de cara a la visita que realizará al país entre el 8 y el 11 de noviembre, aunque señaló que el descanso será importante ante su intensa agenda.

Por EFE
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"No tenemos ninguna indicación especial. Sabemos que la recuperación es muy importante, lo está haciendo muy bien", afirmó Colombo en una rueda de prensa, al ser consultado por el estado de salud del pontífice, quien fue operado en octubre en un pulmón.

El arzobispo consideró que sí es importante que los responsables de la organización del viaje tengan en cuenta las necesidades de descanso del papa, debido a que tendrá una agenda "muy cargada" y "llena de compromisos".

Colombo describió a León XIV como un hombre de "gran vitalidad" y buen rendimiento físico, y contó que suele responder a sus colaboradores, cuando le preguntan si está cansado, que él está bien y que son ellos quienes necesitan descansar.

"Esto también nos llena de serenidad", dijo el titular del Episcopado, aunque consideró necesario cuidar al pontífice durante los desplazamientos más exigentes.

León XIV, de 71 años, fue operado el 13 de octubre en el Policlínico Gemelli de Roma, donde le extirparon el lóbulo inferior del pulmón derecho tras detectarle un nódulo.

Los exámenes médicos confirmaron que se trató de un adenocarcinoma de pulmón localizado y que no necesitaba tratamiento adicional, según informó el Vaticano el 21 de octubre.

El pontífice recibió el alta hospitalaria el 18 de octubre, en condiciones clínicas "absolutamente satisfactorias", y anunció que retomaría progresivamente su actividad. La semana siguiente reanudó sus tradicionales audiencias generales de los miércoles.

La visita a Argentina forma parte de una gira latinoamericana que se desarrollará entre el 6 y el 17 de noviembre e incluirá Uruguay y Perú, con más de cuarenta discursos y reuniones, nueve misas multitudinarias y hasta catorce vuelos previstos.

En Argentina, León XIV tiene previsto reunirse con el presidente Javier Milei, mantener encuentros con distintos sectores de la sociedad y celebrar misas multitudinarias en Buenos Aires, Córdoba y Luján.

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