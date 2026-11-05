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Mundo
05 de noviembre de 2026 - 12:45

Iglesia argentina espera "una fuerte presencia" de Francisco en los mensajes de León XIV

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Buenos Aires, 5 nov (EFE).- La Conferencia Episcopal Argentina destacó este jueves la continuidad entre los pontificados de Francisco y León XIV y señaló que la visita del actual papa al país estará marcada por "una fuerte presencia" de su antecesor.

Por EFE
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"Creemos que va a haber una presencia muy fuerte del papa Francisco en muchos de los mensajes", sostuvo en una rueda de prensa el presidente de la Conferencia Episcopal Argentina, arzobispo Marcelo Colombo, a tres días de la llegada del pontífice.

Colombo consideró que León XIV ha mostrado una "estrecha conexión" con sus predecesores y una continuidad, aunque con rasgos propios, con respecto de las propuestas sociales del papa argentino.

Francisco será homenajeado el lunes por la tarde en la Catedral Metropolitana de Buenos Aires, durante un encuentro con el episcopado argentino y algunos laicos, en el que se hará "memoria del legado pastoral de la vida y el ministerio del papa Francisco", afirmó Colombo.

Ese homenaje será también, según explicó, una ocasión para reconocer la relación que León XIV mantuvo con Francisco durante los últimos años de su pontificado, cuando Robert Prevost fue uno de sus colaboradores más estrechos en la Santa Sede, primero como prefecto del Dicasterio para los Obispos y luego como presidente de la Pontificia Comisión para América Latina.

El arzobispo destacó también el conocimiento de la realidad latinoamericana que tiene León XIV, quien vivió durante años en Perú, otro de los países que visitará durante su próxima gira latinoamericana.

El viaje del pontífice a Argentina, del 8 al 11 de noviembre, responde también al anhelo que existía en este país de recibir a Francisco, quien nunca regresó al país como papa, aunque tendrá "un acento y una agenda propia", subrayó Colombo.

La visita incluirá encuentros con el presidente Javier Milei, obispos, jóvenes, sindicatos y empresarios, además de celebraciones religiosas en Buenos Aires, Córdoba y Luján.

Francisco, fallecido el 21 de abril de 2025, fue arzobispo de Buenos Aires entre 1998 y 2013, y fue elegido papa en marzo de 2013.

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