Iglesia argentina reclama ley contra ludopatía adolescente en la previa de la visita papal

La iniciativa fue aprobada en la Cámara de Diputados en noviembre de 2024 y debe ser aprobada en el Senado antes del 30 de noviembre para no perder estado parlamentario.

El presidente de la Conferencia Episcopal Argentina, el arzobispo Marcelo Colombo, pidió a los senadores "que se pongan las pilas", en una rueda de prensa y a raíz de la vigilia con los jóvenes que León XIV celebrará el martes por la noche.

"Con ese proyecto de ley a medio sancionar, muriéndose, también morirán las esperanzas de muchas familias y muchos jóvenes", aseguró el arzobispo.

El proyecto de ley busca impedir que los menores de 18 años accedan a plataformas de apuestas y pronósticos deportivos, al exigir controles de identidad mediante reconocimiento facial y restricciones a los medios de pago.

Establece, a su vez, la prohibición de publicidad y patrocinios de juegos de azar virtuales, incluidos los realizados por influencers y deportistas.

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A diferencia de un proyecto de ley paralelo presentado en mayo de 2026 por el Gobierno del presidente argentino, Javier Milei, la iniciativa alcanza a todos los operadores de apuestas virtuales, incluidos los que cuentan con licencia.

Incorpora además advertencias y jornadas de sensibilización en escuelas, así como capacitación docente; y penas de tres a ocho años de prisión para quienes exploten apuestas sin autorización, con agravantes cuando las infracciones involucren a menores de edad.

También, propone crear un Registro Nacional de Autoexclusión para que las personas puedan bloquear voluntariamente su acceso a las plataformas.

"El tema de la ludopatía para nosotros es muy importante. Estamos muy interesados de que eso no quede invisibilizado", agregó el secretario general de la Conferencia Episcopal Argentina, Raúl Pizarro.

Los obispos transmitieron que el encuentro con los jóvenes, que no figuraba inicialmente en la agenda papal, fue solicitado especialmente por León XIV: "Es el único pedido concreto y bien directo que nos hizo".

"Va a ser una noche magnífica, de mucha alegría y mucha esperanza", adelantó Colombo, quien detalló que el papa escuchará los testimonios de los jóvenes y responderá con un mensaje.

La visita del papa está prevista del 8 al 11 de noviembre de 2026 y será la primera de un pontífice a Argentina en casi 40 años.