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Mundo
05 de noviembre de 2026 - 20:25

Ingresos de exportaciones de café salvadoreño crecieron 12 % al cierre de ciclo 2025-2026

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San Salvador, 5 nov (EFE).- Los ingresos acumulados por las exportaciones del café de El Salvador crecieron un 12 % al cierre del ciclo 2025-2026 en comparación con la cosecha anterior, de acuerdo con cifras oficiales del Instituto Salvadoreño del Café (ISC) divulgadas este jueves.

Por EFE
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Las cifras dan cuenta de que los ingresos por la exportación del grano entre octubre de 2025 y septiembre de 2026 sumaron más de 196,05 millones de dólares, frente a unos 175,04 millones registrados en la cosecha 2024-2025, con una diferencia al alza cercana a los 21 millones.

"En el ejercicio 2025 /26, hasta septiembre de 2026, el volumen de exportaciones presenta un alza del 0,33% en comparación con el mismo período del ejercicio 2024 /25. En términos de valor en dólares se registra un incremento del 12 % frente al mismo periodo del ejercicio previo", indicó el ISC.

Los datos estadísticos de la cosecha señalan que se exportaron 607.908 quintales oro, de los 964.017 quintales oro-uva cosechados.

Del total de café salvadoreño exportado, las ventas de café oro representaron más de 189,57 millones de dólares de ingresos, el café soluble llegó a 4,13 millones y el café tostado a 2,33 millones.

En el ciclo 2025-2026, Norteamérica compró el 64 % del volumen de café salvadoreño exportado, el 16,9 % fue enviado a Europa, el 5,4 % a Asia y el 3,8 % a Oriente Medio.

Se conoce como café oro al grano al cual se le han quitado las diversas cáscaras que lo cubren y se encuentra listo para su tostado, mientras que el oro-uva es el fruto maduro del café recién cortado, al que no se le ha quitado la cáscara, ni ha sido sometido a ningún proceso.

Los ingresos acumulados por las exportaciones del café de El Salvador crecieron un 31,28 % en todo el ciclo 2024-2025 con 175,04 millones de dólares.

La caficultura salvadoreña, cuyo ciclo de cosecha comienza en octubre y concluye en septiembre del año siguiente, se vio fuertemente golpeada por el hongo de la roya y la crisis climática, que la ha llevado a registrar, desde el ciclo 2013-2014, sus mínimos históricos de producción del grano.

Este grano fue el principal motor de la economía salvadoreña en las décadas de 1920 y 1930, representando un 90 % de las exportaciones y actualmente es el principal producto agrícola de exportación.

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