Irán dice que dos buques cisterna y un remolcador ardieron tras chocar con minas en Ormuz

En un comunicado difundido por la agencia pública Irna, las fuerzas persas informaron de que, durante la noche del miércoles al jueves, un gran petrolero, de bandera no especificada, impactó contra una mina y se incendió al "intentar atravesar un paso ilegal situado al sur del estrecho".

Asimismo, en otro "incidente separado", un segundo buque que "pretendía salir de la ruta", al este del estrecho, quedó "inmovilizado por un incendio de grandes dimensiones". Según Teherán, también se quemó el remolcador desplegado para sofocar las llamas.

La Guardia Revolucionaria aseguró que mantiene "un control firme sobre el estrecho de Ormuz" y culpó a Estados Unidos de "incitar a los buques a cometer infracciones y atravesar pasos minados", una conducta que, para el Ejército iraní, "solo resultará en mayores pérdidas financieras y derrotas políticas" para Washington y sus "aliados en la región".

Los sucesos se producen tras la intensificación de los ataques contra buques y drones en el sur de Irán durante las últimas semanas, en las que Teherán ha informado de más de 30 incidentes con embarcaciones, al menos 20 de ellos provocados por minas marinas, entre los que figuran los cuatro petroleros estadounidenses que ardieron el miércoles.

El presidente estadounidense, Donald Trump, que había acusado en septiembre a Irán de intentar influir en las elecciones legislativas mediante sus ataques, reconoció este miércoles que la guerra contribuyó a la derrota republicana en los comicios de medio mandato del 3 de noviembre.

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Tras más de ocho meses de guerra, Teherán y Washington retomaron hace más de una semana las negociaciones indirectas mediadas por Catar, que según Irán podrían permitir reabrir el paso marítimo, aunque aún no han dado resultados.