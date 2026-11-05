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Mundo
05 de noviembre de 2026 - 11:55

Isla caribeña de Granada celebra elecciones generales con un posible empate técnico

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Castries, 5 nov (EFE).- Miles de habitantes de la nación caribeña de Granada acudieron desde primera hora de este jueves a votar en unas elecciones generales que, según una encuesta de la Asociación de Maestros Caribeños de Norteamérica (NACTA), con sede en Nueva York, anticipan un empate técnico, por lo que la participación y el voto de los indecisos serán probablemente decisivos.

Por EFE
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De acuerdo con un sondeo de la NACTA, la participación electoral y la decisión de los votantes indecisos o sin afiliación política serán, probablemente, los factores que determinen qué partido formará el próximo gobierno.

La Oficina de Elecciones Parlamentarias (PEO, por sus siglas en inglés), que asegura estar plenamente preparada, informó de que hay 97.020 votantes registrados, 9.454 más que en las elecciones generales del 23 de junio de 2022.

Un total de 46 candidatos compiten por los 15 escaños de la Cámara de Representantes, que se celebran un año antes del plazo constitucional.

El primer ministro Dickon Mitchell, del Congreso Nacional Democrático (NDC), ha pedido al electorado de su partido, el cual ganó las elecciones de junio de 2022 con una mayoría de 9 escaños frente a 6, una nueva oportunidad para dirigir el futuro de Granada, la vecina isla de Carriacou y Pequeña Martinica.

"Hace cuatro años, me confiaron la responsabilidad de servir como su primer ministro. Fue un honor entonces, lo es ahora, y es una responsabilidad que nunca me he tomado a la ligera", declaró Mitchell en una alocución nacional la víspera de la jornada electoral.

Mitchell recordó a los votantes que "el liderazgo no consiste en lo que decimos cuando la cámara está encendida, sino en lo que estamos dispuestos a hacer cuando hay que tomar decisiones difíciles".

Por su parte, Emmalin Pierre -la primera mujer en liderar el principal partido de oposición, el Nuevo Partido Nacional (NNP), sale como la favorita, con un 47 % a su favor, 4 puntos porcentuales por delante de Mitchell, según la NACTA.

Pierre, quien se presenta como candidata a primera ministra tras la retirada oficial del fundador del NNP y ex primer ministro, Keith Mitchell, prometió medidas de alivio durante los primeros 100 días de su administración.

Estas incluyen la eliminación de los impuestos sobre la electricidad y el azúcar, la supresión de la tasa por el servicio de agua y la exención del impuesto sobre la renta para los ingresos mensuales de 6.000 dólares del Caribe Oriental (1 dólar del Caribe Oriental equivale a 0,37 dólares estadounidenses) o menos.

"Nuestro plan devolverá dinero a sus bolsillos y pondrá a Granada de nuevo en el buen camino", afirmó, prometiendo además bonificaciones navideñas libres de impuestos, programas de vivienda con opción a compra y un Seguro Nacional de Salud.

En su intervención, Pierre señaló que el crecimiento económico, una mejor recaudación de ingresos y la reducción del despilfarro financiarían el programa.

El exministro de Asuntos Exteriores Peter David, quien en el pasado ha concurrido a elecciones tanto por el NDC como por el NNP, encabeza ahora su recién formado Movimiento Democrático Popular (DPM, en inglés) en estas elecciones generales.

David aspira a conservar su escaño por la circunscripción de Town of St. George, al que representa desde hace más de 20 años, tras haber sido elegido por primera vez en noviembre de 2003.

El proceso electoral está siendo supervisado por equipos de observadores de la Organización de los Estados Americanos y de la Comunidad del Caribe (Caricom).

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