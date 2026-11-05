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Mundo
05 de noviembre de 2026 - 13:25

Izquierda palestino-israelí avala a Eisenkot: "No por amor", sino para evitar a Netanyahu

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Jerusalén, 5 nov (EFE).- La coalición izquierdista Lista Conjunta recomendó este jueves al presidente de Israel, Isaac Herzog, que encargue al opositor Gadi Eisenkot la formación del próximo Gobierno, un apoyo que no atribuyó al "amor" por ese candidato, sino a la "incitación continuada" del Ejecutivo de Benjamín Netanyahu contra los ciudadanos árabes.

Por EFE
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Con los 11 escaños de la alianza, que no figuraban en las previsiones, Eisenkot -del partido derechista Yashar! (¡Rectp!)- podría sumar hasta 67 recomendaciones, frente a las 46 que se espera que reciba Netanyahu, lo que refuerza sus opciones de ser el elegido por Herzog para intentar formar una coalición.

"Cuando venimos a la residencia del presidente para recomendar a quién formará este Gobierno, y es Eisenkot, no es por amor", dijo el jefe del grupo parlamentario izquierdista, Ahmad Tibi, que advirtió de que la Lista Conjunta no dará "una red de seguridad" gratuita a un Ejecutivo que Eisenkot ha prometido que será "sionista".

Preguntado por Herzog sobre la sociedad árabe tras el ataque de Hamás del 7 de octubre de 2023, Tibi recordó que ese día "decenas de ciudadanos árabes fueron asesinados y secuestrados". "Dos niños de mi familia murieron en Gaza. La derecha nos arrebató el derecho a sentir dolor por seres humanos", añadió.

"Netanyahu quería que los árabes acudieran en masa a las urnas para asustar a los judíos. Esta vez acudieron en masa para sustituirlo, y eso es muy democrático", afirmó.

El presidente de la alianza, Yusef Yabarín, denunció una "incitación continuada" que "lideran el primer ministro y también Ben Gvir", y que en Europa, cambiando "judío" por "árabe", se llamaría "antisemitismo". "Esperábamos una mayor implicación por tu parte", reprochó a Herzog.

La diputada Maha Karkabi-Saba pidió al presidente que se pronuncie contra el "ataque contra el público árabe que lidera el jefe del Shin Bet", en referencia a la investigación sobre una posible "injerencia extranjera" en los comicios. Herzog respondió que se ha pronunciado "contra la generalización".

El diputado judío Ófer Casif chocó con Herzog al vincular la discriminación de los árabes con la violencia de los colonos en Cisjordania ocupada. Cuando el presidente sostuvo que algunos activistas "vienen a propósito a incendiar la zona", Casif replicó: "Hay hechos y hay invenciones. Los hechos son que hay pogromos diarios".

Herzog cierra este jueves la ronda de consultas con Juntos, de Naftali Bénet y Yair Lapid; Yashar!, de Eisenkot, y el Likud de Netanyahu, en una Knéset (Parlamento) en la que el Likud y sus aliados suman 53 escaños, frente a los 48 del bloque opositor y los 19 de los partidos árabes. El elegido tendrá un plazo máximo de 42 días para formar Gobierno.

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