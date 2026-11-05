Justicia armenia decreta arresto para líder opositor y empresario prorruso Karapetián

Según una declaración de Armenia Fuerte, emitida tras el arresto de su líder, las autoridades tratan de imponer a la sociedad unos cambios en la Constitución que rechaza la oposición, pero reclama el vecino Azerbaiyán.

"La oposición unida no cederá a la presión (del primer ministro, Nikol) Pashinián y no le permitirá llevar el país por el camino de las concesiones", dice el documento.

Las autoridades armenias detuvieron este miércoles a Karapetián tras llevar a cabo registros en su casa y en los domicilios de varios miembros de esta formación política.

También fue detenido el miembro de la junta directiva de la compañía Redes Eléctricas de Armenia de Karapetián, Vardán Makarián.

En junio pasado la formación opositora prorrusa intentó impugnar los resultados de las elecciones legislativas, en las que ganó por mayoría absoluta el partido gobernante de Nikol Pashinián, al denunciar violaciones de la legislación electoral tanto durante la votación como a lo largo de la campaña.

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Mientras, las autoridades acusaron a varios miembros de Armenia Fuerte de compra de votos y prometieron llevarlos ante los tribunales.

Actualmente, la oposición armenia se opone a los cambios en la Constitución planteados por el Gobierno y que son clave para la firma de un tratado de paz con Azerbaiyán.

En particular, se cree que de la nueva Carta Magna desaparecerá la referencia a la Declaración de Independencia de Armenia que menciona el territorio de Nagorno Karabaj, que estuvo en litigio entre Ereván y Bakú durante décadas y es controlado ahora por Azerbaiyán tras el éxodo de toda su población armenia.