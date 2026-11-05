Karol G, Nathy Peluso y Bizarrap se suman a las actuaciones de los Latin Grammy 2026

La ceremonia televisada también incluirá un tributo especial al legendario trombonista Willie Colón, uno de los pioneros de la salsa, informó este jueves a Academia Latina de la Grabación.

Otros cantantes que tomarán el escenario de los premios más importantes de la música latina son Baby Ranks, Bad Gyal, Miguel Colón, Divino, DJ Premier, Diljit Dosanjh, Grupo Niche, Jay Wheeler, Lil Supa, Luis Enrique y Ángel 'Cucco' Peña.

Anteriormente la organización había anunciado que Rosalía, Daddy Yankee, Juanes, Anitta, Carín León, Jorge Drexler, Mon Laferte, Rawayana, entre otros, mantendrán actuaciones durante la gala.

Yankee llega a esta celebración como la Persona del Año, una distinción que se otorga a artistas destacados de la música latina en honor a su trayectoria artística y musical, así como sus contribuciones humanitarias y su impacto cultural.

El artista más nominado de esta edición es el compositor Edgar Barrera, con diez candidaturas, seguido por la española Rosalía, Karol G, los argentinos Ca7riel & Paco Amoroso y el uruguayo Jorge Drexler, que suman siete respectivamente.