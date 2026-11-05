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Mundo
05 de noviembre de 2026 - 15:25

Kast evita equiparar fascismo con socialismo como Milei y destaca su reunión con Sánchez

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Madrid, 5 nov (EFE).- El presidente de Chile, José Antonio Kast, rehusó este jueves equiparar fascismo y socialismo, como había hecho horas antes su homólogo argentino, Javier Milei, y destacó que hoy mantuvo una "muy buena reunión" con el presidente del Gobierno español, el socialista Pedro Sánchez.

Por EFE
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"No soy comentarista de otros líderes políticos, por lo tanto, en cada país le harán las consultas respectivas al presidente del país. Yo aquí tuve una muy buena reunión con el presidente Pedro Sánchez, también con los líderes de la oposición a su gobierno", respondió Kast a preguntas de los periodistas tras participar en la XXX Cumbre Iberoamericana en Madrid.

El mandatario chileno recordó que España se encuentra en un proceso electoral que desembocará en los comicios legislativos del 29 de noviembre, que espera que sean tranquilos y muy democráticos.

"Que puedan constituir gobierno o seguir adelante con el gobierno que tienen actual es una decisión de los españoles", juzgó el presidente ultraderechista, quien se vio en Madrid con el líder de la oposición, el conservador Alberto Núñez Feijóo, y con el líder de VOX, Santiago Abascal.

Igualmente, Kast pidió no conjeturar sobre si la arrolladora victoria demócrata en las elecciones de medio mandato en EE.UU. puede anticipar un giro a la izquierda en el continente americano

"Sacar conclusiones anticipadas de lo que pueda ocurrir o no en un país u otro no corresponde para la realidad que estamos viendo en Chile (...). Ocupémonos de nuestra realidad, de nuestros problemas, más allá de comentar, que es legítimo, los resultados de otras naciones en temas electorales", dijo.

Kast también declinó opinar sobre la renuncia hoy del presidente de Paraguay, Santiago Peña, poco antes de ser sometido a un juicio político en el Congreso, en medio de la tormenta desatada en el país por la intervención de Ueno bank.

"Cada país tiene sus realidades, sus situaciones, y no me corresponde a mí determinar cuál es el camino que toma cada nación respecto de situaciones puntuales como la que puede haber ocurrido en Paraguay. Por lo tanto, es una noticia de hace pocas horas que se está evaluando (y) que tiene que ser determinada por el pueblo paraguayo", opinó.

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