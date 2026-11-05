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Mundo
05 de noviembre de 2026 - 07:30

Kast insiste en garantizar "la seguridad" como condición principal del crecimiento

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Madrid, 5 nov (EFE).- El presidente de Chile, José Antonio Kast, subrayó este jueves en Madrid que el crecimiento de un país no es posible si no se garantiza "la seguridad" y defendió el Compromiso Regional de Santiago, adoptado en Chile el pasado mayo, como instrumento para coordinar la lucha contra el crimen organizado transnacional.

Por EFE
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"Ninguna cooperación puede ser efectiva si no enfrenta primero aquello que más condiciona nuestro futuro. Chile está trabajando para crecer y tiene una convicción clara: sin seguridad no hay cambio posible hacia ese objetivo", dijo en su intervención en la plenaria de la XXX Cumbre Iberoamericana que se celebra en Madrid.

Sobre el Compromiso Regional de Santiago, el presidente utraderechista insistió en que los países adheridos, entre los que están Argentina, Perú, Bolivia y Ecuador, se están "articulando para actuar unidos frente al crimen organizado y para generar oportunidades de desarrollo conjunto".

Además, Kast defendió su acercamiento a Venezuela destacando: "Estamos reanudando nuestras relaciones y, en los últimos meses, se han abierto puertas que estuvieron por mucho tiempo cerradas".

"Reconocemos la realidad como es, valoramos el cambio donde existe y ofrecemos nuestro acompañamiento en el proceso que están desarrollando", agregó.

En su discurso, también hizo un llamamiento al resto de líderes iberoamericanos para "pasar de las palabras a la acción".

"La cooperación internacional solo tiene sentido si es capaz de generar respuestas y soluciones concretas para las personas. Estos encuentros contribuyen a superar diferencias históricas, quebrar barreras de entendimiento y así avanzar en materias concretas que benefician a nuestros conciudadanos", declaró.

En este sentido, subrayó que los puntos de encuentro entre la comunidad iberoamericana son mayores que las diferencias: "Tenemos muchos temas más en común que podemos resolver en conjunto que diferencias que nos dividan".

"Nuestro llamado es claro, concentrarnos en las prioridades que unen a los distintos pueblos, como la seguridad, el empleo y el crecimiento económico sustentable, materias donde la coordinación y la cooperación pueden avanzar", apuntó.

Antes de concluir, también defendió el Tratado de Alta Mar o Acuerdo BBNJ, que establece por primera vez un marco jurídico para proteger la biodiversidad en aguas internacionales y permite, entre otras cosas, delimitar áreas marinas protegidas.

Sobre este acuerdo pidió el apoyo de la propuesta chilena de que su sede se establezca en Valparaíso: "De lograrlo, sería el primer organismo de las Naciones Unidas de membresía universal con sede en Iberoamérica".

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