Kiev ofrece a Bucarest ayuda para mejorar la defensa de Centroeuropa

El jefe de la diplomacia ucraniana hizo este anuncio en rueda de prensa en Bucarest, tras reunirse con su homólogo rumano, Dan Neculaescu.

El encuentro tuvo lugar con motivo de la asunción por parte de Kiev de la presidencia de la Iniciativa Centroeuropea (ICE).

Sibiga recordó que procede de un país bajo ataque constante: "Rusia bombardea nuestra infraestructura energética a diario, probablemente cada hora. Pero no vine aquí a buscar compasión, sino cooperación y colaboración", afirmó.

Asimismo, el ministro solicitó el apoyo de los Estados miembros de la ICE para lograr un alto el fuego, facilitar el retorno de los menores ucranianos secuestrados por Rusia y garantizar la libertad de navegación en el mar Negro, asunto que genera especial inquietud en Rumanía.

"Estamos presenciando crecientes amenazas a la libertad y a la seguridad de la navegación. Estos acontecimientos afectan directamente a Rumanía y deben cesar", advirtió por su parte Neculaescu.

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Durante la presidencia ucraniana de la ICE, las prioridades van desde la intensificación de la cooperación en materia de seguridad hasta la conectividad regional, pasando por la ampliación de la Unión Europea, el desarrollo de infraestructuras, así como la seguridad energética y cibernética.

La Iniciativa Centroeuropea reúne a 17 Estados de Europa Central, Oriental y Sudoriental para promover la cooperación regional en favor de la integración europea y el desarrollo sostenible.