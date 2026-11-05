La actriz chilena Paulina García, premio Ciudad de Huelva del Festival Iberoamericano

Con este galardón se reconocerá la trayectoria de Paulina García en el audiovisual iberoamericano, marcada por la sensibilidad interpretativa, la versatilidad y el reconocimiento internacional, afirmó la organización del festival.

En 2017, García obtuvo en el mismo festival el Colón de Plata a la Mejor Actriz por 'La novia del desierto', dirigida por las argentinas Cecilia Atán y Valeria Pivato, que conquistó también el Colón de Oro a la Mejor Película de aquella edición.

La vinculación de la actriz chilena con esta 52 edición del certamen se extiende también a la programación de su Sección Oficial a Concurso, en la que participa con 'Las flores de Julia', del argentino Cris Tapia Marchiori, y 'La vida es', de la mexicana Lorena Villarreal.

Su consagración internacional llegó con 'Gloria', del también chileno Sebastián Lelio, por la que recibió el Oso de Plata a la Mejor Actriz en el Festival Internacional de Cine de Berlín.

Su interpretación le brindó también el Premio Platino a la Mejor Interpretación Femenina en la primera edición de estos galardones, celebrada en 2014.

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Entre los títulos protagonizados por Paulina García destacan 'La novia del desierto', de Cecilia Atán y Valeria Pivato, 'Algunas bestias', de Jorge Riquelme, 'Los 33', de Patricia Riggen, ‘Horizonte’, de César Augusto Acevedo, y 'Little Men', de Ira Sachs. Este último papel le valió una nominación a los Independent Spirit Awards como Mejor Actriz de Reparto en 2017.

En series, participó en exitosas producciones como 'Narcos', de Netflix; 'Matar al padre', de Movistar+; 'Cárcel de mujeres', y 'Now and Then', ampliando su presencia en la ficción chilena e internacional.

Este año, García estrenó dos series, ‘Alguien tiene que saber’, en Netflix, y ‘Catedrales’, en Prime Video, una de las series más vistas del año.